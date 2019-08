Dornieden s’associe à Fernando Alonso pour la saison Esports WTCR OSCARO

Un certain nombre de ténors du simracing débuteront leur campagne en Esport WTCR OSCARO à l'occasion de la deuxième étape de la saison, sur le circuit virtuel du Slovakia Ring, dimanche soir.

Parmi eux, l'Allemand Alexander Dornieden, champion Esports WTCC à partir 2017, qui a choisi la Lynk & Co 03 TCR pour 2019 et qui représentera l'équipe FA Racing Esports de Fernando Alonso.



Les Slovènes Kevin Siggy Rebernak (EDGE Esports / Hyundai) et le Hongrois Attila Dencs (ZENGO Esport / CUPRA) débuteront également leur saison sur le Slovakia Ring.



Dornieden est ici en photo en train de recevoir le trophée Esports WTCC, de la part du pilote aujourd'hui sous les couleurs du Cyan Racing Lynk & Co, Thed Björk.

