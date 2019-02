Ma Qinghua, le pilote de Shanghai, a une double raison de faire la fête aujourd'hui. Le 5 février marque non seulement le Nouvel An chinois, mais aussi le jour où le Team Mulsanne a confirmé qu'il fera partie de la grille du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Ma, 31 ans, pilotera une deuxième Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris dans le WTCR / OSCARO, en partenariat avec l'Italien Kevin Ceccon, au sein du Team Mulsanne.



Il est le premier Chinois à se lancer dans une campagne complète en WTCR / OSCARO après avoir pris part à huit courses au volant d'une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing en 2018.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, a déclaré: "Avec une voiture chinoise - la Lynk & Co 03 TCR du Geely Group Motorsport - en compétition pour la première fois de la saison, accueillir un pilote chinois constitue une journée mémorable pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO. Nous sommes donc ravis que Ma Qinghua rejoigne la # WTCR2019SUPERGRID.



«Ma Qinghua est un pilote confirmé en voitures de tourisme - y compris au volant de l'Alfa Romeo Giulietta -, et il est un personnage attachant. Il sera également un atout majeur, notamment lors de notre visite à Ningbo en septembre pour la WTCR Race of China. Et nous ne doutons pas qu’il attirera un public nombreux parmi nos téléspectateurs en Chine alors que nous nous préparons à annoncer les détails d’un programme de diffusion en direct dans le pays. "

The post Double célébration : Ma Qinghua rejoint la #WTCR2019SUPERGRID le jour du Nouvel An chinois appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.