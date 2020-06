Double tour d’horloge pour les deux équipiers du WTCR Berthon et Coronel

-

Les coéquipiers de WTCR Nathanaël Berthon et Tom Coronel se préparent à disputer une course de 24 heures au Portugal ce week-end.

Ils seront associés au jeune et talentueux Nicolas Baert sur une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing lors des 24H de Portimão à partir de 13h00 CET aujourd'hui (samedi).



Baert est un pilote de TCR Europe et le fils de Jean-Michel Baert, le propriétaire de l'équipe de WTCR, le Comtoyou Racing.



"C'est vraiment une épreuve que nous attendons avec impatience, avec beaucoup de temps en piste pour de belles batailles avec le reste du peloton", a déclaré le Néerlandais Coronel, qui entame sa 31e saison de course. "Ce week-end, je partagerai le volant avec Nicolas Baert. Il a couru avec MP Motorsport en Formule 4 l'année dernière et fera ses débuts en TCR Europe cette saison. C'est donc une bonne occasion pour lui de se familiariser avec l'Audi RS 3 LMS. Nathanaël Berthon complète notre équipe, il est mon coéquipier pour la prochaine saison de WTCR."



"C'est une bonne préparation pour la saison WTCR qui arrive bientôt et une bonne façon de se familiariser avec l'Audi. Bien sûr, des mesures sont également en place en raison de la pandémie de COVID-19. Il va falloir s'y habituer, mais comme chacun le comprendra, c'est nécessaire".



Le week-end s'annonce chargé pour Coronel, qui participera à la première épreuve du championnat d'avant-saison WTCR Esports sur une version virtuelle du Salzburgring à partir de 15h15 CET dimanche.



Photo : Petr Fryba

