Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup ont abordé la plus courte et la plus longue piste de la saison en quelques semaines.

Début mai, le circuit de Pau-Ville, long de 2,760 kilomètres, a accueilli la WTCR Clean Fuels for All Race of France. La semaine dernière, c'était au tour du plus long tracé, le Nürburgring Nordschleife avec sa longueur pharaonique de 25,378 kilomètres.

