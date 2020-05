D’un destin contrarié en football au passage de génération en sport automobile : Ehrlacher en

-

Yann Ehrlacher fait partie des pilotes de la nouvelle génération qui montre tous les signes d'un futur grand du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Neveu du pilote légendaire de supertourisme Yvan Muller, et fils de la célèbre pilote de monoplace Cathy Muller, Ehrlacher s'alignera pour la troisième saison de WTCR, cette fois dans la même équipe Cyan Racing Lynk & Co que son célèbre oncle.



Après avoir fait son apprentissage et joué un rôle d'équipier modèle en 2019, le Français de 23 ans a annoncé à Martin Haven, dans dernier épisode du podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, que "des résultats encore meilleurs" vont arriver quand le WTCR reprendra ses droits.



"Quand vous êtes entouré d'une équipe aussi professionnelle que Cyan, vous appréciez votre chance, tout simplement", a-t-il déclaré. "Nous avons aidé Yvan et Thed [Björk] presque tous les week-ends à être champion du monde, c'était une bonne satisfaction. Si nous sommes capables de les aider, cela signifie que nous avons le rythme. En termes de résultats, j'aurais été content d'en avoir plus mais cela viendra cette année".



Mais si Ehrlacher continue à progresser dans un sport qu'il connaît depuis son plus jeune âge, il n'aurait peut-être jamais pris le volant s'il avait excellé au football comme son père Yves, un professionnel à la retraite. "J'ai commencé à jouer au football, mais honnêtement, je n'étais pas vraiment bon", admet Ehrlacher. "Ils m'ont mis au milieu du terrain, ils ont vu que mon niveau était assez faible, alors ils m'ont mis en défense et j'ai fini par être gardien de but, alors je me suis dit : 'maintenant j'arrête, je suis trop mauvais à ça'".



Bien qu'il soit né dans une famille baignant dans le sport automobile - sa mère a gagné sa dernière course alors qu'elle était enceinte de deux mois de Yann - ce n'est qu'à l'âge de 16 ans qu'il a réellement débuté en compétition.



"Yvan [Muller] avait un ami qui courait avec deux voitures Mijet dans une série française à Navarra en Espagne", se souvient Ehrlacher. "Il y avait un des deux volants qui était disponible et ils m'ont mis dans la voiture. Je n'avais aucune expérience du tout. J'ai fait une journée d'essais après six jours d'essais dans un kart. Tout était complètement nouveau, mais quand je me suis assis dans cette voiture, il y avait des images qui me venaient [dans ma tête] des courses d'Yvan et cela me semblait un peu familier. On est un peu surpris au début, mais après quelques tours, vous en voulez de plus en plus. Ça ne s'arrête jamais".



Depuis ce départ discret, Ehrlacher a décroché deux titres nationaux, a couru au Mans, a remporté une victoire de catégorie en ELMS, a testé une voiture de DTM, a participé à un test de Formule 2, a gagné en tant que privé en championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA et a remporté des victoires en WTCR.



Le podcast WTCR Fast Talk de Yann Ehrlacher, présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus de la WTCR, et animé par Martin Haven, est disponible en deux parties sur FIAWTCR.com et sur d'autres supports à partir de 12h00 CET aujourd'hui (27 mai), la deuxième partie étant disponible à partir de 12h00 CET le 29 mai. Cliquezicipour écouter ou suivre ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

