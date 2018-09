La star belge montante, Denis Dupont, a décroché un premier podium très émouvant en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO après un gros travail de son équipe Audi Sport Comtoyou lors de la WTCR Race of China-Ningbo samedi.

Le pilote de 25 ans, qui est soutenu par l'initiative de l'équipe nationale du RACB, s'est qualifié en 6e position pour la course 3, ratant de peu sa qualification pour Q3 dimanche matin.

">Il a ensuite converti cette place en une troisième position après un dur combat au volant de son Audi RS 3 LMS, derrière le vainqueur de la course Thed Björk et le leader du WTCR OSCARO, Gabriele Tarquini.





















">

"Bien sûr, nous avons eu du mal jusqu'à présent [cette année] et ce week-end a été vraiment bon", a déclaré Dupont.

">«Mais déjà sur le Slovakia Ring [lors de la course précédente], nous avons montré de très bonnes performances, et là nous avons pu tout mettre en ordre et nous assurer que notre week-end serait vraiment solide."



"Tout le week-end, nous avons été rapides, mais je pense vraiment que le plus important, c'est quand on voit le travail accompli par l'équipe pendant les vacances d'été.Les quatre voitures sont très performantes maintenant et tout le monde marque des points.C’est vraiment la clé.Maintenant, nous pouvons travailler et avancer.

">Je suis vraiment reconnaissant pour cela car cela fait une grande différence maintenant. "



Comtoyou a de fait connu son meilleur week-end de course de la saison à Ningbo, les quatre voitures se classant parmi les neuf premières dans la course 3. Derrière Dupont, Frédéric Vervisch a obtenu une brillante quatrième place après avoir dépassé Rob Huff et Norbert Michelisz.Nathanaël Berthon et Aurélien Panis ont complété le résultat en 8e et 9e positions, respectivement.

The post Dupont signe un premier podium plein d’émotions en WTCR à Ningbo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.