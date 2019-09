Gabriele Tarquini va tenter d'oublier ce samedi à la WTCR Race of China pour se concentrer sur un meilleur dimanche, suite à quatre heures frustrantes au Ningbo International Speedpark.

Après s'être qualifié à une modeste 23e place pour BRC Hyundai N Squadra Corse, Tarquini a été contraint à l'abandon au début de la Course 1 : un accrochage a endommagé la suspension de son i30 N TCR.



“Je n'avais pas le même rythme qu'hier ce matin, et je ne sais pas pourquoi, à vrai dire,” s'interroge le champion 2018 de WTCR / OSCARO. “J'ai choisi des réglages différents par rapport à mes coéquipiers et ce n'était pas la meilleure décision qui soit. J'ai essayé d'attaquer un peu plus pour compenser, et j'ai finalement commis deux erreurs qui m'ont fait rétrograder sur la grille. Partir 22e ou 23e, c'est très dur. J'ai tenté de survivre au premier tour, mais quelqu'un m'a percuté au virage 10, ce qui a détruit la suspension arrière. Heureusement, il y aura une autre course demain.”

The post Dure journée pour Tarquini en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.