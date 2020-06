Ehrlacher considère le WTCR virtuel d’avant-saison comme le vrai

-

La préparation est essentielle dans toutes les formes de sport automobile et il n'en va pas autrement pour le championnat Esports WTCR d'avant-saison. C'est ainsi que Yann Ehrlacher, le pilote Cyan Racing Lynk & Co, s'est préparé pour le rendez-vous d'ouverture qui aura lieu aujourd'hui à 15h15 sur un Salzburgring virtuel.

"Je prends l'Esports WTCR aussi au sérieux que les courses normales pour la simple raison que la saison esports est le meilleur moyen pour moi de m'entraîner et de réintégrer le monde des courses, même si ce n'est que virtuel."

"J'essaie de préparer la course comme je le fais dans la réalité. Je m'entraîne pour la saison réelle mais je l'utilise aussi pour le virtuel en faisant du sport. Une fois réveillé, je fais un peu de simulation le matin. J'attends que la température monte et je sors faire 50-100 km vélo ou je cours 10-15 km. Puis je retourne sur la sim."

"Il est un peu plus facile de faire plus de tours sur la sim car il suffit d'allumer l'ordinateur et de tester sur tous les circuits que l'on veut à n'importe quel moment de la journée."

"Pour mon échauffement avant une course Esports WTCR, je fais dix tours, ce qui n'est pas possible dans le monde réel. Quand vous avez fait cela, vous êtes prêt et vous vous sentez préparé avec le feeling de la sim. Le cœur accélère un peu, les bras sont chauds et c'est comme ça que je m'échauffe avant d'entrer dans les courses."

Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx courront également sur des Lynk & Co 03 TCR numériques.

