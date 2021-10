Yann Ehrlacher demeure le leader du championnat avant les 9e et 10e manches du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le pilote Cyan Racing Lynk & Co est arrivé en République Tchèque avec un avantage de deux points sur son coéquipier Santiago Urrutia.Cependant, les trois points qu'il a marqués pour avoir terminé la qualification Q3 en troisième position signifient qu'il a désormais cinq points d'avance sur l'Uruguayen et qu'il continuera à porter la bande de pare-brise jaune sur sa Lynk & Co 03 TCR pour souligner son statut de Goodyear #FollowTheLeader.Les neuvième et dixième manches de la saison 2021 du WTCR sont programmées comme suit :Course 1 : 14h15 CET (13 tours, 54,756 kilomètres)Course 2 : 17h10 CET (15 tours, 63,180 kilomètres)Cliquezpour voir le classement provisoire après les qualifications du vendredi. Pour savoir où suivre les courses cliquez ICI