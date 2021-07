Yann Ehrlacher fera son retour sur la scène de sa "plus grosse émotion de [sa] vie" à l'occasion de la WTCR Race of Spain ce week-end.

Ehrlacher, qui a fêté ses 25 ans dimanche dernier, a remporté le titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le circuit espagnol en novembre dernier au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR chaussée de pneus Goodyear.



Il fait son retour sur le circuit avec seulement 12 points de retard sur la tête du championnat, après sa victoire sur la WTCR Race of Portugal le mois dernier.



"C'est le circuit où j'ai eu la plus grande émotion de ma vie, je suis donc vraiment impatient d'y retourner", a déclaré le Français. "Nous allons nous battre pour essayer de nous qualifier mieux que nous l'avons fait au Portugal et l'objectif est évidemment de marquer le plus de points possible."



