Yann Ehrlacher prendra le départ de la Course 3 de la WTCR Race of Netherlands depuis la DHL Pole Position, le chrono d'Yvan Muller en Seconde Qualification ayant été annulé à la suite d'une infraction au règlement.

Muller avait terminé la phase finale de la Seconde Qualification de la WTCR Race of Netherlands en tête avec sa Lynk & Co de Cyan Racing. Mais les vérifications techniques qui s'en sont ensuivies ont révélé un non-respect du boost de pression maximum et du couple maximum prévus par la Balance de Performance décidée pour ce rendez-vous.

Par conséquent, les commissaires de course ont disqualifié Muller de la Q3, ce qui le renvoie à la cinquième place de la Seconde Qualification, sa voiture ayant été conforme au règlement après les vérifications suivant la Q1 et la Q2.

La pénalité de Muller donne à Ehrlacher, son neveu et coéquipier chez Lynk & Co, la première place sur la grille pour l'ultime course du week-end, alors que Thed Björk passe deuxième, Norbert Michelisz troisième et Augusto Farfus quatrième. À noter que le top 25 n'était séparé que de 0.9s après la première phase de cette séance.

The post Ehrlacher en DHL Pole Position pour la troisième course WTCR à Zandvoort appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.