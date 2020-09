Ehrlacher est le #FollowTheLeader de Goodyear du WTCR - FIA World Touring Car Cup après avoir marqué cinq points pour son chrono le plus rapide en Q1, et quatre points pour s'être placé deuxième en Q3.

Nouvelles règles en WTCR pour 2020 : les cinq pilotes les plus rapides de la Q1 marquent des points sur un barème 5-4-3-2-1, le même système étant appliqué pour la Q3.



Gilles Magnus est deuxième avec six points et Nathanaël Berthon troisième avec cinq points. Cyan Racing Lynk & Co mène le classement des équipes avec une marge de six points.



Goodyear est le fournisseur officiel de pneus de la WTCR. Tous les pilotes utilisent le pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport, conforme aux spécifications du WTCR.