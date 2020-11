Les deux hommes, anciens coéquipiers, sont des simracers confirmés, Ehrlacher ayant remporté le titre de pré-saison de l'Esports WTCR et Guerrieri ayant signé une victoire historique dans la série Esports WTCR Beat the Drivers sur un circuit virtuel de Sepang plus tôt dans l'année, après un certain nombre de batailles notables avec Gergo Baldi, le favori du titre en Esports WTCR.



Ehrlacher, pilote Cyan Racing Lynk & Co, sera au volant d'une Lynk & Co 03 TCR numérique, tandis que Guerrieri pilotera une Honda Civic Type R TCR aux couleurs de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Ehrlacher et Guerrieri s'affronteront sur le serveur principal de la RaceRoom et les trois courses seront diffusées en direct à partir de 19h00 CET surFacebook,YouTubeetTwitch.