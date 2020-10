Avec un poids de compensation maximum, plus 10 millimètres de hauteur de caisse de plus que certains de ses rivaux à bord de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing, Ehrlacher a dû faire face à un challenge difficile dès le départ, mais il a tout de même réussi à marquer des points dans les trois courses, confirmant ses ambitions de titre.



"C'était un mauvais week-end, nous avons beaucoup lutté, mais j'ai fait de mon mieux pour récupérer quelques places", a déclaré le jeune homme de 24 ans. "Nous ne nous attendions pas à marquer plus de cinq points, mais nous en avons eu 20 à la fin. Notre concurrent le plus proche a eu quelques problèmes et nous sommes toujours en tête mais l'avantage est beaucoup plus réduit".



Ehrlacher, vainqueur en Belgique et en Allemagne en WTCR plus tôt cette saison, a poursuivi : "C'est un peu décevant quand on travaille comme des fous pour faire de bons week-ends. Je suis d'accord que la compensation est vraiment bien faite et qu'elle doit être comme ça et nous avons la grille de départ inversée, mais être dans le top 5 ou gagner et ne pas pouvoir se battre pour le top 10 n'est pas bon après avoir tout optimisé."



En plus de porter la veste jaune du Goodyear #FollowTheLeader, Ehrlacher portera le pare-brise jaune Goodyear #FollowTheLeader sur sa Lynk & Co 03 TCR au départ de la WTCR Race of Hungary le week-end prochain. Goodyear est le fournisseur officiel de pneus du WTCR, fournissant son pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport pour une utilisation par temps sec et humide.