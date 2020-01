La saison 2019 d'Yvan Muller, lors de laquelle il a joué le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup, était la meilleure de sa carrière, estime son neveu et coéquipier chez Lynk & Co, Yann Ehrlacher.

Quadruple champion de World Touring Car, Muller, qui a fêté ses 50 ans l'été dernier, a joué le titre WTCR lors de la super-finale de Sepang le mois dernier, après un regain de performance en fin d'année : il a gagné en Chine et à Macao.



Bien que son oncle ait finalement dû se contenter de la troisième place du classement final, Ehrlacher a été grandement impressionné par ses performances au volant de la Lynk & Co 03 TCR #100.



“Quand il connaissait de mauvais week-ends, ce n'était pas un problème, car pour le suivant il était de retour, et à la fin de l'année il était vraiment, vraiment compétitif ; avec son expérience, il savait optimiser les points,” déclare Ehrlacher. “Chaque championnat du monde remporté est un exploit, mais celui-là, à 50 ans, [aurait été son plus grand exploit].”



Selon Ehrlacher, le regain de forme de Muller à ce stade tardif de sa carrière – il n'a manqué le titre WTCR inaugural que de trois points en 2018 – est dû à sa retraite fin 2016, décision sur laquelle il est revenu l'année suivante.



“Il dit lui-même que quand il a pris sa retraite et est revenu, il avait bien moins de pression et faisait simplement le job,” souligne Ehrlacher. “Il dit qu'il est meilleur que jamais, mais il n'a que 50 ans et c'est ça le problème, ce n'est pas assez et il va encore rester longtemps ! Mais je suis vraiment content de voir qu'il peut faire des choses comme ça à son âge, c'est vraiment très impressionnant.”

The post Ehrlacher : La saison 2019 de WTCR était la meilleure de Muller appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.