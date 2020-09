Initié par le promoteur du WTCR pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA visant à revenir à la course avec un objectif clair, Eurosport Events fait don de 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote titulaire sur toute la saison lors de chaque séance de qualification et course en 2020. L'objectif est de récolter 100 000 € grâce aux dons supplémentaires des pilotes, des autres membres de la communauté WTCR et des parties prenantes dans la lutte contre le COVID-19.



Ehrlacher, pilote de Cyan Racing Lynk & Co, le #FollowTheLeader de Goodyear, a déclaré à l'issue de son impressionnant week-end sur le circuit de Zolder : "Je veux dire un mot au sujet du projet #RaceToCare qui offre 1 euro pour 1km pour au personnel médical, c'est donc un projet vraiment sympa."



Ehrlacher (deuxième photo en partant de la gauche) a également ajouté : "Encore une chose à propos du coronavirus, nous sommes vraiment reconnaissants aux organisateurs du [WTCR] car il n'est pas facile d'organiser tout cela en ce moment, donc je suis vraiment reconnaissant de faire partie de ce week-end de course et j'espère que cela continuera aussi longtemps que possible".



D'autres mises à jour au sujet de e #RaceToCare seront bientôt disponibles sur FIAWTCR.com.