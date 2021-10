Yann Ehrlacher a non seulement conservé sa position de Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) en WTCR - FIA World Touring Car Cup, mais il a aussi porté son avance à 20 points après avoir notamment enregistré un podium lors de la WTCR Race of Czech Republic.

Au volant d'une Lynk & Co 03 TCR gérée par Cyan Racing, le Français de 25 ans s'est classé troisième et quatrième lors des deux courses disputées à l'Autdrom Most.



Après la course 1, Ehrlacher a déclaré : "C'était vraiment intense. Nous savions dès le départ qu'avec une chicane aussi serrée, et avec un peloton aussi relevé que celui du WTCR, il aurait été difficile de s'en sortir - et ce fut effectivement le cas. J'ai juste réussi à éviter les collisions. Et puis le rythme n'était pas mauvais, en suivant une voiture et en étant dans l'air sale d'Esteban [Guerrieri]. Vous savez, il fait partie maintenant des pilotes "anciens" de la discipline, et je dois être encore plus concentré lorsque je veux tenter quelque chose face à lui. Comme il l'a dit, j'ai essayé de trouver l'ouverture, mais il savait que j'allais attaquer au virage numéro deux mais il a fermé la porte, puis je n'ai plus eu l'occasion de retenter une manoeuvre de dépassement. Bravo donc à lui pour avoir aussi bien défendu. Puis, à un moment donné, je ne voulais pas prendre trop de risques parce que finir 3e en partant 7e était un bon résultat dans l'optique de la course au titre."



CliquezICIpour le classement provisoire du WTCR après 10 manches.

WTCR Rapport de course : Girolami et Michelisz tirent leur épingle du jeu en WTCR – FIA World Touring Car IL Y A 19 MINUTES

WTCR Azcona décroche le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Czech Republic IL Y A UNE HEURE