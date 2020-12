Guerrieri a remporté la course 1, qui s'est déroulée sur une piste humide, depuis la 16e place sur la grille de départ, après avoir pris la décision inspirée de monter des pneus Goodyear pour le sec à l'avant de sa Honda Civic Type R TCR et des gommes pour le mouillé à l'arrière.



Mais en s'exprimant dans le programmeChallenge the World, la série de vidéos de Cyan Racing Lynk & Co retraçant ses progrès en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Ehrlacher a déclaré qu'il restait "assez confiant" que son rival de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ne l'emporterait pas dans sa quête pour le titre.



"Nous avons perdu pas mal de points, mais en fait nous allons partir devant lui dans les deux courses à venir, donc je suis assez confiant", avait déclaré Ehrlacher après la course 1.



Ehrlacher a eu raison de ne pas paniquer après la victoire de Guerrieri : alors qu'une collision avec Bence Boldizs a mis fin au rêve de titre de Guerrieri, une sixième place dans la Course 2 a suffi à Ehrlacher pour devenir le plus jeune vainqueur d'un titre FIA de World Touring Car.



Le dernier épisode de Challenge the World est disponible ici :https://www.youtube.com/watch?v=-FPBm9zeYMg