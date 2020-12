Animé en ligne par Nicki Shields et Tom Kristensen, légende des 24 heures du Mans, l'événement a célébré les différents champions de la FIA et les vainqueurs de titre en 2020 qui ont été invités par le président de la FIA, Jean Todt, au nom du Sénat et des conseils mondiaux conjoints de l'organe directeur.



Ehrlacher, 24 ans, est devenu le plus jeune vainqueur d'un titre de World Touring Car de la FIA au MotorLand Aragón le mois dernier. La structure suédoise Cyan Racing Lynk & Co a remporté le WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams cette saison. Gilles Magnus a remporté le titre de pilote Rookie WTCR de la FIA.



Bien que la majorité des lauréats apparaissent en direct sur Internet, la participation d'Ehrlacher au Trophée Andros en Andorre ce week-end lui a permis de montrer son trophée plus tôt dans la journée (photo).