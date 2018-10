Ehrlacher pénalisé et rétrogradé

Yann Ehrlacher a perdu sa quatrième place - et des points précieux en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO - après que les officiels l'ont puni pour un départ anticipé aujourd'hui sur le Wuhan International Circuit.

Ehrlacher était vite remonté dans le peloton lors de la première manche de la WTCR Race of China-Wuhan ce samedi, mais son pilotage déterminé - il a longtemps maintenu derrière lui Gordon Shedden durant plusieurs tours dans leur bataille pour la troisième place - a finalement débouché sur une grosse frustration pour le jeune Français.



Avec l'application de cette pénalité de 30 secondes, Ehrlacher glisse ainsi de la quatrième à la 18e place au classement final, alors que sa mésaventure permet à Denis Dupont d'hériter de la 10e place et du dernier point attribué sur cette course 1.

