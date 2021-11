Yann Ehrlacher, le Goodyear #FolllowTheLeader avant la WTCR VTB Race of Russia, a pris part à un événement de soutien de l'environnement ce matin.

Le Français a planté un olivier dans le parc ornithologique naturel de la plaine d'Imeretinskaya à Sochi. En plantant des oliviers sur le site, les pilotes montrent l'exemple et contribuent à l'écologie de la région en dehors du circuit, avec le soutien de l'ANO Rosgonki, l'organisation qui exploite l'autodrome de Sotchi.



"J'ai fait ça quand j'étais enfant, juste pour aider, alors disons que c'est la première fois", a déclaré le pilote Cyan Racing Lynk & Co, 25 ans.



"J'avais l'habitude de vivre dans le sud de la France où, à certains endroits, il y a de grands parcs d'oliviers. J'avais l'habitude de ramasser des olives pour faire de l'huile d'olive."



Quand on lui demande s'il aime les olives, Ehralcher répond : "Oui, je les aime, donc c'est encore mieux aujourd'hui que j'ai pu planter ce type d'arbre".



L'arbre d'Ehrlacher poussera aux côtés de ceux plantés à de précédentes occasions par certains des plus grands noms du sport automobile russe, le pilote de Formule 1 de longue date Daniil Kvyat et l'as de la monoplace Robert Shwartzman, champion de Formule 3 de la FIA en 2019.



"Être aux côtés de deux grandes figures du sport automobile avec Shwartzman et Kvyat fait vraiment plaisir", a ajouté Ehrlacher, ravi.

