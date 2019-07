Yann Ehrlacher prévoit de se mettre "à la limite" à Vila Real, alors qu'il est en quête de son premier succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Ehrlacher, qui a 23 ans aujourd'hui, est arrivé dans la ville du nord du Portugal en juin 2018 en tête du classement WTCR / OSCARO. Se qualifiant parmi les cinq premiers, il a été impliqué dans le carambolage qui a éliminé plusieurs voitures dans la Course 1, dont la Honda Civic Type R TCR qu'il pilotait à l'époque.



Aujourd'hui au volant d'une Lynk & Co 03 TCR du Cyan Racing, le Français Ehrlacher attends de remporter sa première victoire sur une Lynk & Co, et oublier un meeting frustrant à Vila Real la saison dernière, où ses espoirs de titre s'étaient envolés.



"C'est une piste que j'aime bien ", a déclaré Ehrlacher, le neveu d'Yvan Muller. "Il n'y a pas beaucoup de virages à basse vitesse, beaucoup de rythme comme la Nordschleife. Vous devez maintenir la vitesse et aller raser le mur. Je vais me mettre à la limite dans les rues de Vila Real et j'espère être au top avec ma voiture."

The post Ehrlacher prévoir une attaque « à la limite » sur la piste de Vila Real en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.