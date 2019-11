Ehrlacher se rappelle son tête-à-queue et son gain de place à Macao en WTCR

Yann Ehrlacher se remémore le moment où il est parti en tête-à-queue mais a quand même gagné une place à la WTCR Race of Macau la saison dernière.

Ehrlacher, qui faisait alors partie du line-up ALL-INKL.COM Münnich Motorsport avec une Honda, avait fait un 360° dans la pleine charge menant au virage serré de Lisboa lors du premier tour de la Course 2, suite à un contact à l'arrière avec Pepe Oriola.



Malgré ce tête-à-queue, Ehrlacher a gagné une place pour se classer sixième à l'arrivée.



“Beaucoup de gens m'en parlent,” déclare Ehrlacher, qui court pour Cyan Performance Lynk & Co en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. “C'était une course folle et j'ai même gagné une place, je n'ai pas trop abîmé la voiture et j'ai fini la course, mais ça aurait pu vraiment mal tourner. Ce n'est pas souvent que l'on se tire indemne d'un 360° à Macao, c'est donc un bon souvenir car ça s'est bien terminé.”



Ehrlacher explique comment l'incident s'est produit : “J'étais derrière Yvan [Muller], donc je ne prenais aucun risque. Derrière, Pepe a freiné un peu tard et m'a percuté à l'arrière droit, et je suis parti en tête-à-queue avant Lisboa. J'ai percuté le mur par l'arrière et je suis parvenu à rattraper la voiture. C'était chaotique car Pepe a percuté les autres pilotes après avoir perdu sa roue. Je suis parvenu à passer entre les mailles du filet. La voiture avait l'air intacte de l'intérieur, l'aileron était un peu tordu, mais voilà comment ça s'est passé.”



Lorsqu'il lui est demandé ce qu'avait à dire son ingénieur Dave Scott, Ehrlacher se rappelle que l'intéressé n'a pas assisté à l'incident en direct.



“Il était assez concentré sur ses papiers [et n'a donc pas vu ça en direct] mais je lui ai demandé à la radio s'il voyait la voiture et si elle était intacte. Il m'a juste demandé 'pourquoi ne le serait-elle pas ?' et j'ai répondu: 'putain, je viens de faire un 360° avant Lisboa !' Puis il a vu le replay et a juste lâché 'bordel de merde'. J'ai demandé si l'aileron arrière était intact et il a dit que ça avait l'air d'aller. Mais j'ai ajouté 'pour passer Mandarin à fond, j'ai besoin de plus que 'ça a l'air d'aller''. Mais il a dit 'ça ira', et trois tours plus tard nous avons fait notre meilleur tour.”



Ehrlacher est performant sur les circuirts urbains, ayant été nommé TAG Heuer Meilleur Pilote à la WTCR Race of Portugal en juillet dernier pour avoir marqué le plus grand nombre de points ce week-end-là.



“J'aime beaucoup les circuits urbains et je me sens très à l'aise dans la Lynk & Co ; je peux donc très vite en utiliser le plein potentiel lors des séances,” déclare le Français. “Vila Real s'est bien passé, mais le seul point commun est que ce sont deux circuits urbains. Macao est rapide, et il y a tous les gars expérimentés comme Rob [Huff] qui sont vraiment compétitifs ici. Cela va être dur. L'an dernier, nous avons fait troisième et le top 5 dans les deux séances qualficatives, donc j'ai des attentes très élevées. Je suis impatient de voir notre rapidité par rapport aux autres et de marquer autant de points que possible pour l'équipe et pour moi.”

