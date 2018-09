Ehrlacher s’impose à domicile, et se tient prêt pour la reprise du WTCR en Chine

Yann Ehrlacher abordera le double rendez-vous chinois du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en tant que vainqueur, après sa victoire lors de la dernière édition des 500 Nocturnes dans son Alsace natale, en France, samedi dernier.

Au volant d'une Renault RS01 de l'équipe AB Sport Auto, Ehrlacher a signé la pole et signé le meilleur tour, et a remporté la victoire avec ses équipiers Nicolas Armindo et Joffrey de Narda à l'issue de cette épreuve tenue sur le circuit de l'Anneau du Rhin, à Biltzheim.



Un problème électronique au départ ont pourtant obligé Ehrlacher et ses équipiers à effectuer une remontée de la dernière à la première place pour s'imposer après quatre heures de course.



"C'était bien de courir 'à la maison', sans pression, et c'était sympa de remporter cette épreuve pour la deuxième fois d'affilée", a commenté Ehrlacher, pensionnaire du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport au volant d'une Honda Civic Type R TCR en WTCR OSCARO. "C'était une bonne course, nous étions performants tout le week-end, j'ai vraiment apprécié. Il s'agissait d'une bonne préparation pour les prochaines courses du WTCR en Chine".



Photo:Valentine Poulain, L'Alsace

