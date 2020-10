Deuxième de la course 1, troisième de la course 2 et huitième de la course 3, Ehrlacher se rendra sur le circuit de MotorLand Aragón pour la première WTCR Race of Spain (du 30 octobre au 1er novembre) avec 22 points d'avance sur ses poursuivants, dont Esteban Guerrieri, le plus proche d'entre eux.



"Après les Essais Libres 2, nous ne nous attendions pas à passer un bon week-end comme celui-ci, à nous remettre de notre déficit de 1,5 seconde pour aller chercher la victoire dans la Course 2, une deuxième place dans la Course 1 et une huitième place dans la troisième, ce qui était le mieux que nous pouvions faire en partant de derrière", a déclaré Ehrlacher.



"Nous sommes heureux de la façon dont a été mené le travail d'équipe, qui nous a permis de signer un triplé. Mais les écarts sont de plus en plus serrés, et les prochaines épreuves s'annoncent difficiles."



Goodyear est le fournisseur officiel de pneus du WTCR, fournissant son pneu de course Goodyear Eagle F1 SuperSport pour une utilisation sur le sec et le mouillé.