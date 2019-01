Ehrlacher veut apprendre des meilleurs en WTCR en 2019

Yann Ehrlacher a indiqué que faire équipe avec des champions du supertourisme comme Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx au sein du Cyan Racing sera "là où il faut être" alors qu'il s'apprête à embarquer pour sa seconde saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Ehrlacher a été annoncé comme le quatrième pilote Lynk & Co 03 TCR pour 2019 à la fin de l'année dernière. Mais au lieu d'être intimidé par la perspective de s'associer à ce trio de champions du monde, le Français, âgé de 22 ans, est déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité.



«J'ai trois coéquipiers qui sont champions du monde et qui partagent huit titres, ce qui est vraiment énorme», a déclaré Ehrlacher, double vainqueur en WTCR en 2018. «Ce ne sera que ma troisième saison à ce niveau, j'ai donc beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'expérience à prendre. C’est définitivement là où il faut être, une grande chance. "



Ehrlacher a testé la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR au Portugal avant Noël. Une interview complète (disponible en anglais) avec le pilote française est disponibleici.



Ehrlacher es à droite de la photo avec ses nouveaux coéquipiers Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx

