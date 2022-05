Yann Ehrlacher visera de gros points en WTCR - FIA World Touring Car Cup, alors que la série s'apprête à se produire sur la Nürburgring Nordschleife cette semaine.

Ehrlacher a entamé la défense de son deuxième titre WTCR avec pour meilleur résultat une quatrième place dans les rues de Pau au début du mois. Le tricolore est huitième au classement, à 31 points du Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat - Néstor Girolami.



"Mon objectif sera de récupérer autant de points que possible car nous en avons laissé filer lors de la dernière course en France, c'était un peu douloureux de perdre autant de points",a déclaré le pilote Cyan Racing Lynk & Co."Mais je suis définitivement prêt à me battre ce week-end car cela faisait longtemps que je n'avais pas été dans une position comme celle-ci, à ne pas défendre. Courir sur le Nürburgring est peut-être la chose la plus folle que vous puissiez faire sur cette planète et c'est vraiment un défi de conduire à 100 % ici, vous tremblez après un tour vraiment rapide."



La WTCR Race of Germany commence demain (jeudi) avec les essais libres 1 à partir de 14h30 CET.

