Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous face à l'opportunité qui vous est offerte cette saison ?

"Je suis super-excité mais je suis aussi super-heureux. Honnêtement, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est un grand pas en avant pour moi, car je participais à la Suzuki Cup en Hongrie avec Suzuki Swift de 100 ch, donc c'est complètement différent. Mais nous avons fait deux séances essais et avec notre course à Brno le week-end prochain, nous aurons fait trois courses en TCR Europe de l'Est".



Face à une telle opportunité en WTCR, vous sentez-vous sous pression ?

"Les deux premières courses ne sont pas sous pression car nous sommes encore en phase d'apprentissage et je dois apprendre autant que je peux en raison de cet énorme défi, de ce grand pas en avant. C'est pourquoi c'est vraiment bien que Mikel [Azcona] et Gábor [Kismarty-Lechner] soient mes coéquipiers. Ils ont une grande expérience, même si Mikel n'est pas si vieux. Mais Mikel a prouvé qu'il est très rapide. En 2018, il a remporté le TCR Europe et l'année dernière, en WTCR, ses débuts ont été très impressionnants. C'est un très bon pilote et Gábor a beaucoup d'expérience. Je suis sûr qu'ils vont m'aider".



Vous avez mentionné Gábor Kismarty-Lechner, le connaissez-vous bien ?

"Il sera comme mon mentor, mais ce qui est drôle, c'est que je connais Gábor depuis le début de ma carrière. Dans tous les championnats, nous avons couru l'un contre l'autre, même en rallycross, même en course de côte, même en voitures de tourisme et maintenant en WTCR. Nous étions rivaux, ce sera amusant et ce sera bien pour lui d'être mon coéquipier".



Que signifie pour vous de porter les couleurs du Zengő Motorsport ?

"C'est un plaisir. Nous savons tous que le Zengő Motorsport a une histoire dans la course de voitures de tourisme mondiale et c'est Zoltán Zengő qui a mis le pied à l'étrier de Norbert Michelisz. Je suis tellement reconnaissant à l'équipe, à ma famille, c'est vraiment un miracle que cela se produise".



Pendant que certains de vos rivaux du WTCR faisaient des essais, vous étiez en Slovaquie. Comment cela s'est-il passé ?

"Nous avons terminé deuxième lors de la deuxième épreuve du TCR en Europe de l'Est, ce qui est un très bon résultat pour moi et pour l'équipe également, même si ce fut un week-end très difficile. Nous avons fait un test sur le Slovakiaring plus tôt dans l'été. Les réglages que nous avions alors essayés étaient très bons, mais le week-end dernier, ils n'ont pas fonctionné. Nous avons donc dû analyser toutes les données et améliorer les réglages parce qu'ils ne fonctionnaient pas. C'était dur mais heureusement, le dimanche a été très bon pour nous".



Quel degré de confiance ce résultat vous a-t-il donné ?

"Bien sûr, c'était vraiment bien et pour moi il fallait vraiment obtenir un bon résultat, qui était aussi mon premier podium dans le monde du TCR. Cela m'a rendu super heureux, mais je ne pense pas que cela me donne plus de confiance pour le WTCR".



Avez-vous remarqué une grande différence physique entre la Suzuki et la CUPRA ?

"Physiquement, ce n'était pas exigeant, mais le côté mental était beaucoup plus dur. Il faut se concentrer à 100 % du début à la fin. Il faut faire la même chose avec la Suzuki, mais la CUPRA est beaucoup plus rapide, donc vous devez vous concentrer davantage. Le côté mental est plus difficile".



Qu'avez-vous prévu avant l'ouverture de la saison du WTCR ?

"Je vais m'entraîner et la semaine prochaine nous irons à Brno en République tchèque où il y aura une autre manche du TCR Europe de l'Est. Ce sera avec l'ancienne CUPRA TCR, avec la nouvelle CUPRA je ne pourrai pas tester cette voiture avant la première course mais c'est comme ça".



En termes d'objectif, qu'espérez-vous atteindre dans le WTCR en 2020 ?

"Mikel [Azcona] serait l'exemple parfait à suivre pour moi, donc j'aimerais établir des temps qui lui soient proches. Etre le plus proche possible de Mikel serait vraiment bien et puis il y a aussi le Rookie Award, qui serait bien à gagner".



Vous avez participé au championnat d'avant-saison du WTCR Esports. Comment était-ce ?

"Il y avait quelques pilotes légendaires en compétition, mais tout le monde était sympa et avenant Peut-être parce que c'était avant la saison et peut-être que pendant la saison ils ne sont pas aussi amicaux avec moi !"



Photo : Gábor Támas Nagy/Zengő Motorsport