Gábor Kismarty-Lechner se prépare à faire ses débuts dans le championnat WTCR – FIA World Touring, Car Cup après une carrière réussie, principalement en Hongrie, sur une période de 20 ans. Et il le fera avec Zengő Motorsport, équipe pour laquelle il a toujours couru.

Réalisez-vous que dans quelques semaines, vous ferez vos débuts en WTCR ?

“J’ai presque 44 ans et je vais débuter en WTCR cette année. Je pense que mon exemple montre qu’il n’est jamais trop tard pour vivre son grand rêve. Merci à Zengő Motorsport pour cette opportunité.”

WTCR Le WTCR, comment ça marche : #2 Les grilles de départ 29/08/2020 À 16:00

Quelle est votre expérience ?

“Je fais des courses chaque année depuis 20 ans, d’endurance principalement, donc je suis plus un pilote d’endurance. Mais ces deux dernières années, j’ai commencé à participer au championnat FIA d’Europe Centrale CEZ [en CUPRA TCR] et j’ai beaucoup appris sur la façon de gérer ce type de voiture. Puis nous avons décidé de monter une équipe hongroise en WTCR, avec Zengő Motorsport, et ce sera quelque chose de spécial.”

D’où vient votre intérêt pour le sport automobile ?

“Pour moi, c’est une passion. J’ai aussi une entreprise qui travaille dans le domaine de la course automobile en tant que vendeur exclusif. Disons que je passe mon temps sur le bord des circuits. C’est ma vie : à côté de ma famille, le sport automobile est toujours là, c’est mon deuxième amour."

Quel genre de pilote êtes-vous ?

“Je suis capable de m’améliorer et prêt à apprendre. J’ai encore beaucoup à apprendre pour être compétitif dans le monde du WTCR. Je n’ai pas de grandes attentes pour la première année, mais je ferai de mon mieux et je soutiendrai mes jeunes coéquipiers Mikel Azcona et Bence Boldizs.”

En quoi votre expérience des courses d’endurance peut-elle vous aider ?

“Nous devons d’abord comprendre comment le [nouveau] pneu Goodyear fonctionne et ensuite, apprendre à gérer cette partie de la course parce que c’est une partie très importante, comme en Formule 1. C’est la principale clé pour être très rapide pendant toute la course. Ma connaissance de l’endurance peut aider à gérer cette partie de la course, mais il faut aussi être très rapide sur un tour parce que c’est le principe des qualifications.”

Vous connaissez évidemment très bien des circuits comme le Hungaroring et le Slovakia Ring, mais où vous situez-vous sur la Nordschleife du Nürburgring ?

“Ça va être quelque chose de très difficile pour moi, car c’est une piste très longue et très difficile. C’est pourquoi on l’appelle l’Enfer vert, je suppose. Ce ne sera pas facile, mais je ferai de mon mieux.”

Ça vous fera quoi d’être sur la même grille que Norbert Michelisz, le roi du WTCR ?

“Je le connais très bien, car nous avons couru ensemble il y a de nombreuses années dans la Suzuki Cup quand il était l’étoile montante en Hongrie. Pour notre pays, ce sera très spécial d’avoir quatre représentants sur la grille de départ. En plus de Norbi, il y aura Attila Tassi et Bence Boldiz, mon coéquipier, donc beaucoup de Hongrois. Mon coéquipier est très jeune et, sachant que Zengő Motorsport a su former quelqu’un comme Norbert Michelisz, je pense que Bence Boldizs est en bonne position. Je suis d’une autre génération, mais j’espère que je pourrai participer au succès de Bence et que nous pourrons nous réjouir ensemble.”

Vous faites vos débuts en WTCR après un passage dans le championnat hongrois de rallycross. Tout un contraste, non ?

“C’est complètement différent ! En gros, j’ai gagné tout ce que je pouvais en Hongrie dans trois catégories différentes. J’ai aussi fait le CEZ de la FIA où je suis devenu champion et je voulais essayer quelque chose de nouveau où je pourrais réapprendre. Le rallycross est un monde différent, comprendre la stratégie du tour joker et ce genre de chose est très difficile, alors j’ai voulu essayer aussi. Cette année, je suis en tête du championnat et la situation est donc très difficile pour moi. D’un côté, avec le WTCR, j’ai une opportunité fantastique grâce à Zengő Motorsport. D’autre part, je renonce à une position de leader en rallycross parce que nous ne pouvons pas faire du rallycross et du WTCR en même temps. Mais peut-être reviendrons-nous plus tard au rallycross.”

Que faites-vous pour vous maintenir en forme quand vous ne travaillez pas ou ne courez pas ?

“Je fais du sport depuis toujours. J’étais joueur de hockey sur glace quand j’étais jeune. Puis j’ai joué au tennis et pratiqué beaucoup, beaucoup de sports différents. Je joue au tennis au moins deux fois par semaine. Je suis aussi le programme Fit4Race conçu par un ami. C’est un entraînement spécial et très utile pour la course. Ces deux dernières années, cela m’a beaucoup aidé à être plus concentré pendant les courses. En général, je fais du sport trois ou quatre fois par semaine.”

Un entretien avec Yvan Muller sera disponible à partir de demain, 31 août.

WTCR En attendant le WTCR 2020 avec… Bence Boldizs : “Pas de pression, nous sommes toujours en phase d 29/08/2020 À 10:00