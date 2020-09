Au volant d'une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Racing chaussée de pneus Goodyear, Magnus portera le drapeau de l'équipe nationale du RACB lors de la saison du WTCR 2020, avec le soutien total de la fédération nationale de son pays.



Quelle est votre expérience en compétition sur le circuit de Zolder ?

"Zolder est la piste où j'ai fait le plus de tours dans ma vie. La première fois que j'y ai roulé, c'était en 2017 pour les 24 heures de Zolder, la plus grande course en termes de nombre de spectateurs organisée sur cette piste. Nous l'avons remportée, et je suis encore le plus jeune pilote à m'y être imposé puisque j'avais 17 ans à l'époque. J'ai de bons souvenirs sur cette piste. Je dispute également le championnat Belcar au volant d'un prototype Norma, ce qui m'amène à disputer chaque année cinq week-ends de course sur ce circuit, où j'ai donc aligné pas mal de tours puisque les courses du Belcar durent deux heures.



Avez-vous déjà piloté une voiture TCR sur le circuit de Zolder ?

"J'ai fait un test au début de cette saison, lorsque nous voulions participer au TCR Europe, et nous avons fait une course à Zolder. C'était avant cette période difficile avec le COVID-19. Mais nous n'avons jamais fait de course avec une voiture TCR".



Comment situez-vous Zolder parmi vos pistes préférées ?

"C'est incroyable qu'ils déplacent cette course à Zolder. C'est une belle piste avec des endroits qui permettent de dépasser, une vraie piste à l'ancienne avec moins de place pour faire des erreurs et j'aime ce genre de piste. J'ai fait une course au Paul Ricard le week-end dernier, mais ça ne donne pas la même sensation que Zolder. Je ne dis pas ça seulement parce que Zolder est presque dans mon jardin, mais j'aime vraiment la piste. Il n'est peut-être pas aussi beau que celui de Spa-Francorchamps, mais j'aime beaucoup le tracé. Ce sera amusant d'y piloter l'Audi TCR".



La piste a été surfacée un peu plus tôt cette année. Quelle différence cela fera-t-il ?

"Tour d'abord, la piste est devenue deux ou trois secondes plus rapide. Toutes les petites bosses ont été enlevées et c'est vraiment une surface plane. C'est une sorte de nouvelle piste. Même si les virages sont les mêmes, toutes les bosses et tous les petits détails ont changé. Ce n'est pas forcément bon pour moi parce que certaines de mes connaissances, certains de mes avantages ont disparu, mais c'est comme ça. Mais nous avons fait une course du Belcar Endurance Championship là-bas, j'ai donc couru sur le nouvel asphalte et il est évidemment bien meilleur et plus rapide".



Comment pensez-vous que la piste réagira s'il pleut ?

"Avec la nouvelle surface, c'est difficile à dire. Auparavant, il fallait beaucoup s'écarter du tracé pour trouver l'adhérence. Mais maintenant, sans véritable caoutchouc sur la piste parce qu'aucun grand championnat n'y a encore roulé, je ne sais pas quel sera l'impact si nous avons de la pluie. Mon avantage de connaître la piste ne sera pas si grand dans les conditions humides, mais au moins je connais la piste et ce sera un avantage".



Quel est votre meilleur souvenir de course à Zolder ?

"Mon meilleur souvenir est aussi mon premier souvenir. C'était certainement les 24 heures de Zolder en 2017, quand nous avons gagné sur la Norma. C'était une grande réussite, sur "mon" circuit. Mon domicile se trouve à environ 70 kilomètres de Zolder. En Belgique, c'est beaucoup, mais ce n'est vraiment rien".



Quand la saison WTCR débutera, combien de courses aurez-vous disputées ?

"J'ai fait les 24 heures de Dubaï, que nous avons gagnées. J'ai fait une course du championnat d'endurance Belcar à Zolder. Le week-end dernier, j'ai disputé une course de la Le Mans Cup au Paul Ricard et je vais disputer une autre épreuve du Championnat d'endurance Belcar à Assen ce week-end".



Êtes-vous prêt à vous lancer dans l'aventure WTCR ?

"On se sent toujours prêt. Je n'ai jamais douté de cela. Après une saison prometteuse l'année dernière, je me sens prêt. Le rythme était là depuis le début, alors pourquoi ne le sera-t-il pas cette année. D'accord, le niveau est plus élevé en WTCR, c'est sûr, mais je me sens prêt".



Photos : TCR-series.com