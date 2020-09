Le jeune pilote d'Irlande du Nord, candidat au Trophée Rookie FIA pour le compte de l'équipe Vukovic Motorsport, s'est exprimé avant ses débuts en WTCR.



A 18 ans seulement, vous vous préparez à disputer une saison de WTCR. Parvenez-vous à réaliser ?

"Tout s'est passé si vite, de la victoire en Clio Cup au Royaume-Uni au siège d'une voiture du TCR à Barcelone. C'était une expérience fabuleuse et j'étais vraiment heureux de montrer le potentiel de la Renault. Il était alors prévu de faire une saison complète en TCR Europe cette année. Mais les circonstances l'ont empêché, évidemment. Cependant, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre et soudain la possibilité de passer en WTCR avec la nouvelle Renault de Vuković Motorsport est arrivée, j'ai sauté sur l'occasion".



Vous pouvez au moins compter sur une certaine connaissance du TCR. Quelle importance cela aura-t-il ?

"Nous sommes allés à Barcelone pour développer la voiture dans les grandes lignes, mais nous avons réussi à en tirer deux grands résultats, deux quatrièmes places. C'était très bien et cela a fait beaucoup parler et m'a aussi donné beaucoup de confiance pour cette année car, à Barcelone, je faisais la course contre des pilotes très expérimentés. Cela m'a donné beaucoup de confiance pour cette saison".



Compte tenu de votre jeune âge et de votre manque relatif d'expérience, êtes-vous sous pression ?

"L'âge ne sera pas un facteur sur la ligne de départ. J'ai fait la course contre des gens beaucoup plus âgés que moi pendant toute ma carrière, donc je suis habitué à être le "petit nouveau". Je me rends compte que je suis sur une courbe d'apprentissage abrupte, mais j'ai montré que je pouvais apprendre rapidement".



Quel serait un bon résultat à vos yeux ?

"Mon but est simplement de faire de mon mieux, d'acquérir autant d'expérience que possible et de profiter du championnat. Nous sommes confiants avec la voiture, nous avons développé la voiture et elle est rapide. Nous y allons avec de grands espoirs".



Quelle a été le challenge du passage de la Renault Clio à la Renault Mégane ?

"C'est énorme, c'est juste une voiture complètement différente et puis il y a aussi le facteur vitesse. Mais les nouveaux circuits et les nouvelles personnes que nous allons rencontrer deviennent tous un facteur. C'est une expérience énorme pour moi, vraiment incroyable, et j'adore ça jusqu'à présent. J'ai hâte d'être sur la grille de départ".



D'où vient votre intérêt pour le sport automobile ?

"Mon père, Philip Young, a fait du rallye. Il était pilote d'usine pour Ford mais il a arrêté parce que j'allais naître ! L'idée de faire la Clio est venue en regardant Colin Turkington, le pilote du BTCC et un ami de la famille, à la télévision. Nous avons vu la Clio Cup et nous nous sommes dit que ce serait génial si nous pouvions faire ça".



Comment avez-vous commencé ?

"J'ai commencé en fait sur des quads à l'âge de six ans, puis j'ai commencé le karting à l'âge de neuf ans. J'ai gagné ma première course et ensuite mon premier championnat en Irlande du Nord. Puis je suis parti en Angleterre et j'ai remporté les titres de champion britannique, irlandais et nord-irlandais dans la même saison. Nous avons continué, mais il y avait tellement de travail à l'école et l'argent est devenu un facteur important, alors nous avons dû nous retirer. Mais ensuite, nous sommes revenus à la Clio Juniors et nous voilà aujourd'hui".



Que s'est-il passé quand vous êtes passés aux courses de Renault Clio ?

"J'ai gagné la Clio Junior dès ma première année en voiture en 2017. J'ai ensuite fait seulement une demi-année de Clio Cup à cause de mes examens scolaires. Fin 2018, j'ai remporté le titre de Clio International, ce qui a été un grand succès, probablement mon plus grand résultat à ce jour. Cela m'a également donné beaucoup de confiance pour la saison 2019. Nous avons eu une rude bataille mais nous avons réussi à nous imposer. J'ai eu le soutien de Mike Ritchie, mon ingénieur de course, un magicien quand il s'agit de livrer une voiture prête pour la course et l'un des meilleurs mécaniciens qui soit. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en tant que pilote".



Aviez-vous prévu une quatrième saison en Clio plutôt que de passer en WTCR ?

"Pour la saison 2019, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la piste, mais les gens qui étaient sur la piste étaient très compétitifs et avaient l'expérience des années précédentes. J'allais les affronter en tant que nouveau venu et je savais que je devais tout mettre en œuvre pour réussir. J'ai été ravi d'être tout de suite en tête du peloton. Je me suis toujours engagé dans une course et dans un championnat avec l'objectif de gagner".



Que savez-vous et que pensez-vous de vos rivaux du WTCR ?

"Je regarde le World Touring Cars depuis quelques années maintenant, je connais donc tous ces grands noms de la course que je vais affronter. C'est tellement excitant de me retrouver sur la même piste qu'eux cette année".



Vous participez au programme Rising Star du British Racing Drivers' Club. En quoi cela vous aide-t-il ?

"C'est une aide fantastique, ils m'ouvrent des portes pour m'aider à apprendre, et la publicité associée au programme vous permet de vous faire remarquer. C'est un honneur de participer à ce programme et de représenter le British Racing Drivers' Club".



Enfin, vous avez récemment eu l'occasion d'essayer la Nordschleife du Nürburgring, où se déroule la course WTCR Race of Germany. Quelles sont vos impressions ?

"Incroyable. Je veux y retourner, en fait je veux y déménager ! J'ai dit à mon père : "Je vais déménager en Allemagne ! J'aime tellement ça, l'atmosphère est incroyable et la piste ne ressemble à rien d'autre et j'ai hâte d'y courir".