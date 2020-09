Une nouvelle saison, un nouveau défi. Quel est votre état d'esprit face à cette opportunité ?

"Je suis super heureux et super fier de rester en WTCR. C'était ma priorité et je ne peux pas assez remercier tous les gens pour leurs efforts. Je suis impressionné par la voiture et j'aime comment l'équipe se présente".



Avez-vous eu peur de ne pas avoir la chance de poursuivre votre aventure en WTCR ?

"Je n'étais pas stressé mais j'ai été légèrement anxieux pendant l'été. J'ai fait de mon mieux pendant les trois ou quatre dernières années sur la piste pour montrer mon potentiel, j'essayais donc de rester confiant [dans le fait d'avoir une voiture] mais nous sommes dans une période vraiment, vraiment difficile. Je suis juste super heureux d'avoir cette opportunité. Beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts pour que ce programme se réalise".



La saison dernière n'a pas été aussi bonne que votre première saison en WTCR. Avez-vous l'impression que vous n'avez pas terminé votre travail en 2020 ?

"L'année dernière, nous n'avons pas eu la performance. Mais nous avons toujours essayé de faire de notre mieux et nous avons toujours fait du bon travail. Cette année, je ne m'attends pas à être une demi-seconde plus rapide que Kevin Ceccon ou Ma Qinghua, car ils ont fait du très bon travail l'année dernière. Ce que j'attends de mon expérience, c'est d'être un peu plus constant. Je vais vraiment essayer de travailler là-dessus comme je l'ai toujours fait ces deux dernières années. Quand nous aurons la performance pour faire quelques podiums ou la victoire, alors bien sûr nous essaierons de le faire".



Vous n'aurez pas de coéquipier avec qui travailler en 2020. Est-ce un problème pour vous ?

"J'aime avoir de bons coéquipiers et je pousse toujours pour avoir les meilleurs coéquipiers, pour avoir quelqu'un de plus rapide. C'est certainement une stratégie dangereuse, mais elle m'a toujours poussé à aller plus loin, et je suis toujours meilleur avec quelqu'un de rapide à mes côtés. Maintenant, il s'agit d'un programme pour une seule voiture, mais je suis super content que ce soit moi dans la voiture !"



Qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre l'équipe Mulsanne ?

"Il a toujours été difficile de savoir exactement quel était le potentiel de la voiture, mais je l'ai testée et j'ai été impressionné. J'apprécie l'ingénieur, ma relation avec Michela [Cerruti] et avec Mario [Ferraris] et le fait qu'ils aient confiance en moi. Pouvoir réaliser ce programme montre que beaucoup de gens croient en moi et c'est aussi très bien. Bien sûr, je ferai tout mon possible pour les remercier".



Michela Cerruti a déclaré qu'elle ne confierait pas la voiture à n'importe quel pilote, mais qu'il fallait que ce soit le bon pilote. Cela doit être bon à entendre ?

"Quand vous travaillez toujours pour une équipe d'usine et que vous obtenez de bons résultats, toujours le meilleur de votre marque et que soudain, personne ne vous appelle et que toutes les portes se ferment, à un moment donné, vous vous posez des questions. Mais cette confiance qu'ils me témoignent à moi et à l'équipe me rend plus confiant. Je suis sûr que nous allons faire un excellent travail. Je suis allé en classe pendant 60 heures pour parler parfaitement l'italien. Je vais encore faire d'autres cours pour être vraiment au top avec un excellent italien, ce qui n'est pas facile avec la grammaire et les verbes et tout le reste".



Prévoyez-vous donc de communiquer avec l'équipe en italien ?

"Tous les ingénieurs sont italiens, y compris pour la communication avec les mécaniciens. J'essaie toujours de mettre tous les gens autour de moi à 100 %, donc il faut avoir une bonne relation avec le responsable des pneus, les mécaniciens, tout le monde doit vous encourager si vous voulez être à 100 % de la part de tout le monde. Si je veux le faire avec l'équipe Mulsanne, je dois bien sûr parler italien. Je vais essayer de recréer ce que j'ai connu ces dernières années avec le WRT, en faisant travailler tous les gens autour de moi à 100 %, parfois à 150 %. Vous devez tout donner à l'équipe et ils vont vous rembourser".



Que pensez-vous de la voiture après votre premier test ?

"J'ai fait une journée de test, et je vais faire un autre jour avec les pneus Goodyear. Il est évident que nous sommes en retard par rapport aux autres, surtout quand je regarde Honda et Lynk & Co, qui ont fait des tests d'enfer. Mais c'est comme ça. Nous devons juste être super-productifs pendant les jours de test dont nous bénéficierons. Je dois apprendre la voiture et aussi faire quelques changements pour comprendre comment la voiture réagit aux différents réglages. L'Alfa est différente de l'Audi et je dois comprendre cela pour être sûr d'être prêt pour les premières qualifications. La voiture a un grand potentiel, j'ai tout vérifié depuis que je sais que je vais courir avec l'Alfa, j'ai vérifié tous les résultats des qualifications et des courses des deux dernières années pour comprendre pourquoi parfois ça marche et parfois ça marche un peu plus. J'ai tout analysé, et je suis confiant. Si nous avons un peu de chance, si je fais mon travail et apporte toute l'expérience que j'ai depuis 15 ans maintenant, je pense que nous pouvons faire du bon travail".



Vous bénéficierez d'une course "à domicile" à laquelle vous pouvez vous attendre. Que pensez-vous de cette perspective ?

"Ma fiancée est originaire de Trévise et Trévise n'est qu'à une heure d'Adria. Je souhaite que le circuit soit ouvert aux gens parce que j'aurai beaucoup d'amis qui viendront et des supporters, selon la situation bien sûr. Avant cela, nous aurons le circuit de MotorLand. J'y ai fait beaucoup de tests quand j'étais en LMP1 avec Peugeot. J'y ai fait beaucoup de simulations de 36 heures".



Quels objectifs pouvez-vous vous fixer cette année ?

"Je ne connais pas assez la voiture et il est difficile d'avoir des objectifs maintenant. J'ai besoin de faire les deux premières séances d'essais libres pour avoir une meilleure idée. Il est certain qu'être dans le top 10 serait déjà un exploit. Je suis assez confiant dans le fait que nous serons capables de signer quelques podiums. Le top 5 serait fantastique, c'est l'objectif que j'ai en tête. Beaucoup de marques font de gros efforts, ce ne sera pas facile, il y a encore de grands pilotes en WTCR, nous ferons donc de notre mieux et nous ne serons pas loin de quelque chose de bon, je pense".



