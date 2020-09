À l'approche de la saison 2020, vous sentez-vous prêt ?

"Je suis toujours prêt ! Bien sûr que je me sens prêt, nous avons attendu assez longtemps. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, après six mois, quand le serons-nous ? Sérieusement, c'était une bonne préparation. En mettant de côté les trois ou quatre mois où nous avons été arrêtés, après cela, quand les choses ont repris, nous nous sommes bien préparés et nous avons fait de très bons tests. Nous avons travaillé dur sur les détails et maintenant je suis très impatient de commencer".



Vous débuterez cette nouvelle saison avec une nouvelle équipe puisque vous avez rejoint le ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pour 2020. Comment s'est faite votre adaptation ?

"C'est toujours étrange d'une certaine manière car en travaillant avec JAS pendant huit ans environ, on s'habitue à certaines habitudes, à certaines procédures, à certaines façons de travailler. Quand on change d'équipe, même si je le fais quand je participe à d'autres épreuves, il faut toujours se réhabituer. Mais ce n'est pas comme si je n'avais été qu'avec la JAS. C'est un véritable changement même si j'ai gardé mon ingénieur de course, Nicola De Val, donc ce n'est pas un changement complet. Les procédures de l'équipe, l'approche de l'équipe est très différente mais c'est bon et rafraîchissant. Je suis heureux de ce changement et je sais que nous pouvons faire du bon travail ensemble".



L'équipe passe de deux à quatre voitures. Est-ce une bonne chose ?

"Il y a beaucoup d'avantages, il n'y a presque pas d'inconvénients. Nous partageons beaucoup plus d'informations, nous pouvons avoir des stratégies, nous pouvons avoir des plans, nous travaillons ensemble pour trouver des performances. Nous nous poussons les uns les autres, nous sommes tous compétitifs et nous voulons tous être les premiers. Nous nous battrons les uns contre les autres sur la piste, mais ce sera plutôt une façon intelligente de se battre les uns contre les autres. C'est beaucoup, beaucoup mieux d'être dans une telle situation, j'espère que tout se passera bien".



L'attente pour le début de la saison a été longue, comment l'avez-vous vécue ?

"C'est une situation très inhabituelle et unique pour tout le monde et tout le monde doit s'habituer à cette nouvelle réalité, aux nouveaux formats, aux nouveaux systèmes. Nous devons minimiser les difficultés et c'était un peu la même chose dans nos préparatifs. Il y a eu beaucoup d'inconnues pendant de nombreux mois, sans savoir combien de temps cela prendrait et quand cela commencerait. Puis, lorsque nous avons reçu le calendrier, on change d'état d'esprit et commence à se concentrer d'une manière différente. On commence à se préparer physiquement et mentalement à relever le défi. Ce sera une saison spéciale et unique, très compacte, une saison très courte. Il faudra être bon et fort dès le début. Ce sera très exigeant et, il faudra une approche très différente".



Ce retour à la compétition doit vous combler de joie ?

"Je suis excité d'être de retour après de nombreux mois d'inconnues. On commence à avoir des démangeaisons, nous avons fait notre travail de préparation, nous avons fait nos tests, nous avons eu beaucoup de réunions et fait beaucoup d'analyses. Nous avons découvert les nouveaux pneus et adapté la voiture. Nous avons fait la meilleure préparation possible. Aurions-nous pu faire plus ? Oui, on peut toujours en tester plus, mais je suis assez satisfait de ce que nous avons fait. Mais les autres n'ont pas attendu à la maison, donc je ne sous-estime pas leur puissance. Je suis juste très motivé et très désireux de débuter ce nouvelle exercice".



Quel est votre objectif pour cette année ?

"Je commence la saison avec l'objectif de me battre pour le championnat. Je ne serais pas ici et je ne ferais pas cet effort supplémentaire juste pour courir. Cela fait maintenant 24 ans que je cours et je suis en [World Touring Cars] depuis 2007. J'adore ça, mais je ne veux pas seulement être un numéro parmi d'autres. Je veux vraiment gagner le championnat parce que j'ai toujours l'impression qu'on me l'a volé en 2017, alors je ferai tout ce que je peux pour être champion".



Vous n'aurez pas l'occasion de courir à domicile cette année. Quel message avez-vous pour les fans portugais ?

"C'est une grande déception, c'est sûr. C'est toujours une expérience incroyable de courir devant mon public à Vila Real. Cela nous manquera et ce sera triste de ne pas y aller mais nous comprenons tous que c'est une année très particulière et nous devons l'accepter et faire de notre mieux. Le fait de ne pas aller courir au Portugal me manquera beaucoup, mais nous promettons de revenir. Si le COVID-19 le permet, nous serons de retour à Vila Real l'année prochaine. J'ai parlé au maire Santos récemment et les promoteurs de la course sont tous très enthousiastes à l'idée que le WTCR y retourne".



Que savez-vous de Zolder, le lieu de la première WTCR Race of Belgium ?

"La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a deux ans, alors que j'étais encore en train d'évaluer mon éventuel retour à la compétition. J'ai fait un petit test avec Tom Coronel et Benjamin Lessennes. Ils étaient là pour m'aider à évaluer mon niveau et mes performances et pour me soutenir. C'était encore un peu tôt dans mon rétablissement car ma vision n'était pas encore très bien alignée, mais c'était intéressant, même si c'était humide, mouillé et très glissant. J'ai fait les World Series by Nissan là-bas en 2004 et j'ai gagné les deux courses contre Heikki Kovalainen. J'ai aussi fait un podium chaque année où nous y sommes allés avec le WTCC en 2010 et 2011. Je le décrirais comme un tout petit Spa et j'aime beaucoup le flux de l'activité sur la piste".



Même si vous n'avez pas encore disputé de course cette année, certains des pilotes dont vous vous occupez par l'intermédiaire de votre société de management Skywalker en ont disputé et ils ont aussi gagné. Quelle satisfaction cela vous a-t-il procuré ?

"C'est très excitant et très motivant, mais cela me met beaucoup de pression et nous en plaisantons ! António Félix da Costa est un champion du monde de Formule E, mon fils est en tête du championnat de karting au Portugal et a remporté sa dernière course, Benjamin Lessennes a gagné trois courses en GT4 française il y a quelques semaines. Beaucoup de mes pilotes ont eu beaucoup de succès, ce qui est étonnant. Il faut beaucoup de travail pour gérer les pilotes, c'est donc gratifiant quand ils ont un tel succès. Cela me procure beaucoup de joie, un peu de pression mais une pression positive et je veux montrer qui est encore le patron !".



Enfin, si vous ne remportez pas le titre WTCR cette année, qui le fera ?

"C'est très délicat. Il est très difficile d'identifier une personne qui pourrait gagner car il y a sept ou huit pilotes qui pourraient remporter le championnat. Je parie sur Esteban [Guerrieri], Muller, Tarquini, Michelisz et je ne peux pas mettre de côté Björk, Catsburg, Néstor [Girolami]... C'est difficile, mais si je devais en choisir un... ce serait moi !"