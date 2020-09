Vous avez gagné le championnat d'avant-saison WTCR Esports, mais il est temps de démarrer la "vraie" compétition. Comment évaluez-vous vos chances ?

"Nous repartons de zéro parce que 2019 est derrière nous et que tout le monde a les mêmes chances. Nous avons travaillé très dur pendant cette pré-saison. Nous avons commencé à travailler avant le confinement et nous avons repris le travail après le confinement pour améliorer la voiture et l'équiper avec la nouvelle marque de pneus. Tout va dans la bonne direction. Je me suis préparé du mieux que j'ai pu. Je me suis beaucoup entraîné physiquement et mentalement, alors j'attends juste de pouvoir commencer. Je me sens prêt et les chances sont assez élevées, peut-être même plus élevées que jamais pour moi".



Que pensez-vous du nouveau pneu Goodyear ?

"C'est une philosophie complètement différente. Les performances sont assez similaires en qualifications mais elles sont beaucoup plus constantes en course. Ce pneu efface beaucoup d'erreurs [des pilotes] et tout le monde sera beaucoup plus proche en termes de temps au tour. Avec le vieux pneu, si vous faisiez une erreur, la performance diminuait, mais ce n'est pas le cas avec le Goodyear. Le Goodyear nivellera les performances et rendra les courses encore plus intéressantes".



Peut-on donc s'attendre à des courses encore meilleures ?

"Les batailles étaient déjà assez serrées mais il faut connaître le vieux pneu pour cela, pour pouvoir avoir un bon rythme pendant toute la course. Maintenant, il s'agit de remettre les compteurs à zéro, car même les gars qui ont beaucoup d'expérience - même moi parce que j'ai passé quelques années à rouler avec l'ancien pneu et que je sais comment il fonctionne - savent que la façon dont nous allons gérer le pneu est complètement différente, on repart à zéro".



Avec six week-ends de course qui se déroulent en trois mois intenses, comment cela va-t-il se passer ?

"Pour être honnête, je ne suis pas sûr que cela m'affectera vraiment. Même si nous avons des courses qui se suivront de près, nous avons encore trois ou quatre jours pour récupérer et nous préparer pour le week-end suivant. En général, le travail doit être fait avant même la première course, ce sera donc comme si nous n'arrêtions jamais de rouler. La préparation se fait maintenant, et si nous ne sommes pas prêts maintenant, nous ne le serons pas après le début de la saison. Il peut s'agir d'un court délai ou d'un long délai. Nous devons être prêts maintenant et cela n'affectera pas le fait que les courses soient rapprochées. Parfois, cela peut être mieux, car si vous continuez à rouler tout le temps, vous n'avez pas de longues pauses. Ce n'est pas une chose négative".



Que savez-vous des trois circuits qui seront nouveaux cette saison en WTCR ?

"Les trois sont complètement nouveaux et Adria est complètement nouveau pour tout le monde parce qu'ils y font un nouveau circuit. Je préférerais des tracés comme Vila Real ou Macao. J'ai toujours aimé ces circuits, ils ont toujours été spéciaux pour moi et j'ai toujours obtenu de bons résultats quand ils étaient au calendrier. Mais vous ne pouvez pas choisir tous les circuits que vous voulez dans le calendrier et nous savons que la situation n'est pas facile. Il semble que les nouveaux circuits sont bien pour les courses de voitures de tourisme, pour les bagarres".



Il y a un nouveau pilote Lynk & Co cette année. Comment est Santiago Urrutia ?

"Je suis très heureux qu'il ait rejoint l'équipe car la moyenne d'âge dans l'équipe est de plus en plus jeune et j'ai quelqu'un à qui parler pendant le dîner ! Les autres gars parlaient de retraite et de choses comme ça, mais maintenant c'est fini ! Je plaisante mais c'est bien d'avoir quelqu'un de mon âge parce qu'on vit la vie un peu différemment et c'est un gars sympa, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il est rapide, il est vraiment talentueux et il a déjà fait une belle carrière en course. Il sera un élément positif dans l'équipe et on apprend toujours des choses de chacun. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui et de passer la saison avec lui".



Vous et Santiago faites partie des jeunes pilotes qui participent au WTCR. Est-ce une bonne chose pour la série ?

"Absolument. Quand j'ai rejoint le WTCC, j'étais l'un des plus jeunes, mais maintenant nous sommes de plus en plus jeunes. C'est une bonne chose pour la série, cela montre à quel point la série est difficile car c'est une série où il faut beaucoup d'expérience et où les gars expérimentés dominent encore. Mais les plus jeunes s'en sortent et c'est une bonne chose".



Si vous ne remportez pas le titre WTCR cette année, qui le fera ?

"Yvan parce que c'est mon coéquipier ! Il n'a rien d'autre à prouver, mais il est toujours là et travaille toujours comme s'il avait quelque chose à prouver et comme s'il avait une longue carrière devant lui. C'est comme ça qu'il a travaillé toute sa carrière. À un moment donné, quand on passe d'une course à l'autre, quand on est jeune, on se rend compte à quel point c'est compliqué parce que si on fait un bon résultat dans une course, on arrive ensuite sur une nouvelle piste et on repart de zéro. Si vous faites un mauvais résultat, votre contre-performance va rester, mais si vous faites un bon résultat, on en parle pendant 10 jours, mais vous devez alors le confirmer à nouveau. Lorsque vous avez une carrière de 30 ans, vous devez prouver à chaque course que vous avez le rythme et le niveau. Et il est brillant parce qu'il continue à montrer qu'il est bon techniquement et qu'il pilote bien".