En combinant ses chiffres en WTCC et en WTCR, les statistiques du pilote français sont impressionnantes. Yvan Muller compte en effet 55 victoires, 34 poles, 39 meilleurs tours en course et 663 tours en tête.



En bref, il est le pilote que ses rivaux du WTCR - FIA World Touring Car Cup craignent le plus, et il ne montre aucun signe de relâchement au volant de sa Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport.



Thed Björk, votre collègue pilote en WTCR chez Lynk & Co, a dit que s'il ne gagne pas le titre cette saison, c'est vous qui le gagnerez. Qu'en pensez-vous ?

"A part la première saison de WTCC en 2005, sur les 13 saisons que j'ai disputées, j'ai terminé 12 fois dans les trois premiers et quatre fois troisième. Thed revient probablement sur cette statistique pour faire ce pronostic. Mais il faudra voir parce que je commence à être vieux maintenant !"



Compte tenu de votre succès considérable en World Touring Car, avez-vous encore quelque chose à prouver ?

"Vous avez toujours quelque chose à prouver, d'abord à vous-même et peut-être ensuite aux autres. Ma carrière est plus sur la fin que sur le début, mais je prends plaisir à faire ce que je fais, et je le fais toujours très sérieusement".



Quelle est votre motivation pour cette saison 2020 dont l'ouverture a été retardée ?

"J'ai toujours la même motivation, comme à mes débuts. Quand j'ai décidé d'arrêter fin 2016, ma motivation était à la baisse depuis un ou deux ans et quand j'ai arrêté, j'étais heureux d'être à la retraite. Mais quand Christian Dahl [fondateur et PDG de Cyan Racing] m'a encouragé à revenir, j'ai dit "allons-y" et nous avons fait 2018 avec ma propre équipe et le résultat était là. Mon retour m'a également donné la possibilité de courir avec mon neveu [Yann Ehrlacher], qui est 26 ans plus jeune que moi. C'était en fait l'une de mes principales motivations et le fait de savoir que je pouvais faire quelque chose avec lui serait très bien et cela m'a aussi permis de rester motivé".



Avec Cyan Racing, Geely Group Motorsport et Lynk & Co, vous disposez de trois groupes de personnes très fortes avec lesquelles vous travaillez. Est-ce que le fait de savoir ce qu'ils mettent dans ce projet vous fait travailler plus dur ?

"Chaque équipe et chaque constructeur avec lesquels j'ai travaillé ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes, car c'est pour cela que l'ont m'a payé. Personne ne peut jamais me dire que mes performances ont toujours été en baisse, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même et c'est encore ce que je fais maintenant, parce que c'est normal".



Vous avez commencé l'année 2019 avec une toute nouvelle voiture, la Lynk & Co 03 TCR. Elle est en piste depuis une saison maintenant, comment cela va-t-il vous aider cette saison ?

"C'est sûr que ça va aider mais cette année il y a un nouveau pneu. Nous connaissions très bien le Yokohama et il n'y a pas eu de surprise. Le Goodyear est un nouveau pneu, un pneu différent qui reste à découvrir".



Un calendrier exclusivement européen a été nécessaire pour 2020. Quel est votre avis sur les six pistes que le WTCR va visiter ?

"C'est ce que c'est et vu la situation, on ne peut pas se plaindre. La WTCR a fait un calendrier correct par rapport à la situation, donc pas de problème avec ça".



Comment évaluez-vous vos chances cette année ?

"Tout dépend de la balance des performances, et c'est une donnée qui n'est pas entre nos mains. Nous avons fait un bon travail de préparation, nous avons fait un bon travail avec la voiture et nous savons qu'elle peut être compétitive. On va voir ce qui se passe".



Si vous ne remportez pas le titre WTCR 2020, qui le fera ?

"Yann en a la possibilité, même s'il est encore un peu jeune et qu'il a encore des choses à apprendre. Et puis il y a [Norbert] Michelisz, [Esteban] Guerrieri, beaucoup de possibilités. L'Alfa Romeo revient aussi avec un bon pilote [Jean-Karl Vernay], c'est donc vraiment difficile à dire".



