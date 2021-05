Gilles Magnus a frappé fort lors de sa première saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020 au volant d'une Audi RS 3 LMS équipée de Goodyear pour l'équipe Comtoyou Racing.

En plus de décrocher le titre FIA Rookie, le jeune homme de 21 ans est monté à quatre reprise sur le podiums au classement général et a terminé cinquième au championnat. Avec le soutien continu de l'équipe nationale belge RACB de l'ASN, Magnus est promis à de grandes choses en 2021, alors qu'il se prépare à se battre au volant de l'Audi RS 3 LMS de deuxième génération."C'est vraiment important parce que ça a été difficile d'en arriver là. La plus grande étape de la saison est toujours d'être là mais ce n'est pas facile et c'est toujours une grande réussite. Mais c'est un grand merci à tous les gars impliqués, Comtoyou, RACB, Audi Sport. Ils ont travaillé très dur pour m'amener là où je suis aujourd'hui, sur la grille du WTCR et une deuxième saison à 21 ans, ce n'est pas si mal !"."Sans ces gars, je ne serais pas ici - et cela vous donne un bon sentiment de confiance d'avoir ces gars derrière vous et de savoir qu'ils mettent vraiment non seulement leur confiance, mais ils investissent en vous. Cela montre qu'ils voient le potentiel en moi et c'est une bonne chose.""On verra bien. Nous avons déjà été très proches l'année dernière, alors pourquoi pas ? C'est bien évidemment un rêve et cela devrait être le premier objectif. C'est sûr que la première victoire serait quelque chose d'incroyable et quelque chose dont je rêve depuis longtemps. Ce serait un accomplissement incroyable de gagner et j'espère que ce n'est pas quelque chose dont je rêverai encore à la fin de la saison.""Je ne le pense pas vraiment. C'est sûr que le RACB attend de moi que je sois encore meilleur que l'année dernière, ce qui n'est pas facile car je pense que j'étais déjà en grande forme l'an passé. Après 2020, je me suis probablement mis plus de pression en terminant dans le top 5. Mais je n'y pense pas vraiment et je ne ressens pas beaucoup de pression pour être honnête. C'est sûr qu'il y a toujours un peu de pression quand les gens investissent en vous, mais ce n'est pas un facteur limitant, c'est une motivation supplémentaire.""J'espérais être aussi compétitif que je l'étais, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Nous sommes venus à Zolder pour la première course, le circuit de mes débuts, et ça a très bien commencé avec une troisième place en qualification. À partir de là, j'ai su que j'avais le rythme pour être aux avant-postes. Mais le rythme que j'avais était supérieur à mes attentes, et pas seulement aux miennes, mais à celles de tout le monde autour de moi.""Nous avons déjà fait quelques essais et c'est sûr que c'est une grosse amélioration, ce qui est normal avec six ans d'écart entre les voitures. Mais Hyundai a progressé [avec sa nouvelle voiture] et toutes les marques se sont améliorées. Je ne dis pas que nous aurons un gros avantage, mais nous aurons une bonne voiture pour nous battre et nous verrons jusqu'où cela nous mènera.""C'est ma troisième année consécutive avec Comtoyou et le soutien qu'ils m'apportent est incroyable. Mais ce n'est pas seulement une équipe de course, pour moi c'est devenu une famille. Je connais tout le monde là-bas, je sais comment ils travaillent et je me sens encore plus détendu à l'aube de ma troisième saison avec eux. Lorsque vous devez changer d'équipe et apprendre à connaître de nouveaux gars, c'est toujours difficile au début. Mais je n'ai pas l'impression que quelque chose soit nouveau, c'est une saison qui continue parce que peu de choses ont changé.""C'est une chose qui n'est pas courant, une formation 100% belge. Fred est un gars sympa, je le connais depuis quelques années maintenant et j'ai piloté avec lui en Belcar, le championnat d'endurance en Belgique. Il est vraiment rapide, et nous savons tous à quel point il est expérimenté, pas seulement en TCR mais aussi en GT, il a prouvé sa valeur. Avec autant d'expérience et autant de vitesse, je ne peux qu'apprendre de lui.""Il est certain que ce sera l'une des courses les plus difficiles pour moi. J'ai mon expérience de l'année dernière, mais je suis encore un débutant par rapport à beaucoup d'autres gars. L'année dernière, sur une piste sèche, j'ai prouvé que je pouvais être très rapide, donc j'y vais avec une certaine confiance, même si ce ne sera pas facile. Mais s'il pleut, c'est un circuit où il ne faut pas aller au-delà de ses limites. On ne peut apprendre qu'en faisant des erreurs et il ne faut jamais sous-estimer ce circuit parce qu'il est vraiment difficile. Je vais faire de mon mieux.""J'ai couru à Pau en Formule 4 lors de mon deuxième week-end de course. Je sais qu'il ne faut pas sous-estimer les circuits urbains et ce sont des circuits que je ne connais pas, donc je dois prendre du temps, ne pas attaquer dès le début mais rester calme et apprendre. Mais je suis vraiment excité par la perspective d'apprendre ces pistes, je ne suis pas terrifié. Si vous êtes effrayé par le pilotage d'une voiture de course, vous ne devez pas le faire. Mais aller à Macao, par exemple, est un grand rêve, l'un des plus beaux circuits qui existent sur cette planète.""Rien n'est encore vraiment décidé, mais j'essaie de me concentrer autant que possible sur le WTCR. C'est mon principal objectif pour cette saison, donc je dois rester concentré là-dessus.""L'entreprise familiale est dans le domaine du vin en Belgique, ce qui, c'est sûr, ne va pas avec la course. Je suis assez occupé avant la saison, mais une fois que la saison commence, je me concentre sur cela. Je fais quelques travaux pour l'entreprise, un peu de logistique car nous avons quelques camions et camionnettes qui circulent. Je vends également des vins avec une étiquette personnalisée à certaines entreprises, et j'aide aussi à la gestion générale. Mais pas quand les courses commencent, car c'est comme ça que ça doit être quand on a les opportunités que j'ai eues à la WTCR.""Nous avions tous la même passion pour la course, nous avons commencé quand nous étions assez jeunes à faire du karting en intérieur et du karting en extérieur. Mon frère a obtenu de bons résultats en karting, même s'il n'a pas continué, il m'a mis poussé car on a toujours envie de se mesurer à son frère. J'avais environ huit ans quand nous avons commencé et j'ai dû conduire avec les karts les plus lents, les karts pour enfants, mais je n'aimais pas ça. Je n'avais pas la taille pour passer aux karts plus grands mais finalement, après quelques discussions avec les gens du karting indoor, ils m'ont laissé monter dans les grands karts et je me souviens que la vitesse était magnifique. C'est à ce moment-là que j'ai pensé que je voulais grandir dans ce sport et faire ça toute ma vie. Ils ne roulaient qu'à 50 km/h mais j'avais l'impression d'être à 300 km/h."Première partie : https://www.youtube.com/watch?v=OvUBc6iHafU Deuxième partie : https://www.youtube.com/watch?v=RW5OEa_bQBY