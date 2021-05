Jessica Bäckman entrera dans l'histoire sur la Nordschleife du Nürburgring la semaine prochaine (3-5 juin) en devenant la première pilote féminine à courir en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

"Les femmes ont leur place dans le sport automobile, tout autant que les hommes, sinon je ne serais pas ici".



En tant que coéquipière de son frère aîné Andreas Bäckman, Jessica, 23 ans, fera également partie de la première équipe de frères et sœurs du WTCR dans une toute nouvelle Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear et dirigée par l'équipe italienne Target Competition.



Comme Andreas, Jessica est arrivée au WTCR en passant par le karting, le rallycross et le TCR Europe. Après avoir impressionné tout au long de sa carrière, la pilote de l'équipe nationale suédoise est prête à renforcer son expérience et à montrer son potentiel au WTCR, une opportunité qu'elle utilisera également pour promouvoir le mouvement FIA Women in Motorsport.



À une semaine du début de votre première saison en WTCR, comment vous sentez-vous ?

"Je me sens bien, je suis très excitée de recommencer à courir puisque la dernière fois que j'ai couru, c'était en novembre 2020, donc ça fait du bien de pouvoir enfin remonter dans la voiture pour courir à nouveau. C'est d'autant plus agréable que c'est en WTCR, et que cela a toujours été mon rêve d'y courir."



Mais vous commencez votre première campagne WTCR sur le circuit le plus difficile du monde, la Nürburgring Nordschleife. Après avoir goûté au circuit lors de quelques courses de la série NLS, comment estimez-vous sa difficulté ?

"C'est très difficile. Au début, j'apprenais le circuit dans le simulateur et avant d'y aller en voiture de course, je me sentais assez confiant. Mais ensuite, quand vous faites le premier tour dans une vraie voiture de course, c'est tellement différent, tellement de montées et de descentes. C'est très difficile mais j'aime aussi ça parce que c'est très rapide et très délicat."



Alors que le championnat, la plupart des circuits et la Hyundai Elantra N TCR sont tous nouveaux pour vous, votre équipe Target Competition, constitue au moins quelque chose de connu pour vous. Quelle importance cela revêt-il ?

"C'est très important car nous savons comment tout fonctionne, surtout lorsque vous allez dans une série nouvelle et plus difficile comme le WTCR. C'est bien de connaître l'équipe et de savoir comment travailler ensemble."



Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le pas vers le WTCR et à vous dépasser ?

"J'ai toujours été comme ça depuis mes débuts en karting, je veux toujours courir contre les meilleurs pilotes car on se développe beaucoup plus vite que lorsqu'on roule avec des pilotes moins performants. Non pas que les pilotes du TCR Europe ne soient pas performants bien sûr, mais ils sont plus expérimentés en WTCR. C'est une volonté que j'ai depuis mes débuts en karting, car si je regarde un championnat et qu'il a l'air très sympa et compétitif, je veux en faire l'expérience moi-même."



Le fait d'être une femme vous rend-elle plus ambitieuse ?

"Un peu peut-être. Certains pilotes pensent que les femmes ne peuvent pas courir dans une série mondiale, mais Andreas et moi avons décidé de faire ce pas. Il est certain que j'espère que, maintenant que j'ai l'opportunité d'accéder au WTCR, d'autres pilotes féminines vont suivre cet exemple et le faire elle aussi".



Avez-vous eu des problèmes avec des pilotes masculins ?

"Personne ne me l'a dit directement, mais avec certains d'entre eux, vous pouvez le voir de l'extérieur et aussi comment ils se comportent sur la piste. Ils ne viennent pas me voir directement mais il y a des moments où cela n'a pas été facile."



Est-ce pour cela que la commission pour les femmes dans le sport automobile de la FIA est important pour vous ?

"Ils essaient de soutenir les femmes qui font du sport automobile et je veux promouvoir les femmes qui font du sport automobile. Les femmes ont leur place dans le sport automobile, tout autant que les hommes, sinon je ne serais pas là."



En regardant votre carrière jusqu'à présent, vous avez suivi un chemin un peu inhabituel après la fin de votre carrière de karting. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le rallycross ?

"Nous avons commencé par le rallycross parce que c'est assez courant là où nous vivons, dans le nord de la Suède. De plus, mon oncle est pilote de rallye et a fait beaucoup de rallycross quand il était un peu plus jeune. Quand j'ai piloté dans cette série, j'ai réalisé que cela ne correspondait pas vraiment à mon style de conduite et c'est pourquoi nous ne l'avons fait que pendant un an. Mais c'est sûr que ça m'a aidé, car le départ est très important en rallycross et vous devez vous entraîner à avoir un temps de réaction très court. De plus, vous avez besoin de beaucoup de contrôle sur la voiture, donc c'est sûr que ça nous a aidés, mais c'était une direction assez étrange à prendre c'est vrai."



La monoplace a-t-elle été envisagée ? C'est généralement l'étape suivante après le karting ?

"Normalement, le chemin naturel est la monoplace mais il y a tellement d'étapes avant d'arriver là où vous voulez être et c'est pourquoi nous ne l'avons pas fait. Dans les voitures de tourisme, il n'y a pas tant d'étapes et c'est la même voiture dans toutes les séries, et nous avons pensé que c'était plus facile et moins coûteux. De plus, nous avons fait du karting pendant de nombreuses années et lorsque nous avons envisagé de passer à l'automobile, nous étions un peu vieux pour les monoplaces."



Le succès obtenu par les pilotes suédois dans les courses de voitures de tourisme vous a-t-il inspiré ?

"Un peu, car le championnat STCC est important en Suède et vous avez de bons pilotes là-bas. Mais la course de voitures de tourisme est également proche du karting, c'était probablement la principale raison."



Diriez-vous que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés en TCR Europe ?

" La première année en TCR Europe [en 2019] a été plutôt bonne et lorsque j'ai obtenu ce podium à Hockenheim, c'était très agréable. Après cela, j'ai également pu disputer de nombreuses autres courses dans d'autres séries TCR et j'y ai également obtenu des podiums, comme en TCR Allemagne et en TCR Scandinavie. L'année dernière, je me suis beaucoup améliorée en tant que pilote, mais je n'ai pas pu le montrer sur la piste à cause de nombreux incidents. J'ai fait un grand pas en avant en 2020, mais on ne l'a pas vraiment vu de l'extérieur, donc sur ce point, c'était une très mauvaise année, je suis donc très heureuse d'accéder au WTCR."



Votre frère Andreas a évoqué votre relation assez forte. Est-il vrai que vous vous entendez comme de vrais frères et sœurs ?

"Nous sommes des frères et sœurs spéciaux ! Nous ne nous disputons jamais et n'avons jamais rien fait de tel, alors c'est un peu étrange. Je ne sais pas pourquoi nous sommes comme ça, mais ça a toujours été comme ça. Nous essayons de nous entraider tout le temps et c'est très bien pour nous. Si nous nous étions battus en permanence, je ne pense pas que nous aurions pu courir dans la même équipe, avec la même voiture et tout le reste, ça aurait été un désastre. Andreas m'aide beaucoup. C'est un pilote très rapide et je peux obtenir beaucoup d'aide de lui. Mais il peut aussi obtenir beaucoup d'aide de moi, nous formons donc une très bonne équipe ensemble et nous conduisons assez différemment. C'est bien que je puisse apprendre de lui, de son style de pilotage, et il peut aussi apprendre de mon style de pilotage, et c'est très bien d'avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance dans votre équipe, c'est sûr."



Alors, qui est le meilleur, vous ou Andreas ?

"C'est difficile à dire. Il est normalement très bon en qualification et j'ai appris cela de lui, et l'année dernière j'ai beaucoup progressé en qualification. En course, j'arrive à préserver les pneus plus longtemps. Mais il a ses forces et ses faiblesses et j'en ai aussi. Mais, vraiment, je ne peux pas dire qui est le meilleur."



Qu'est-ce qui vous rendrait satisfait en WTCR cette saison ?

"Je sens que je vais pouvoir me battre pour tous les titres cette année, le Trophée WTCR, le titre de pilote junior de la FIA. Ils seront très difficiles à gagner, mais si je peux gagner quelques manches dans ces catégories, ce serait bien. Mon rêve, mais je ne pense pas que je l'obtiendrai cette année, serait de monter sur le podium au général en WTCR. Mais je n'ai pas tellement d'attentes pour cette année, je vais juste en profiter et faire de mon mieux."

WTCR L’équipe BRC prête à aller chercher le titre en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Muller : j’ai voulu tout transmettre à Yann, aujourd’hui il est plus fort que moi IL Y A UNE HEURE