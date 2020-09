Au volant d'une Hyundai i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, le vétéran italien, âgé de 58 ans, voit son attente prendre fin, et est prêt à reprendre la piste à l'occasion de la WTCR Race de Belgique.



L'attente a été longue. Êtes-vous prêt ?

"Je suis prêt. L'attente entre la dernière course de l'année dernière et la nouvelle saison a été très longue, mais tout le monde comment ça se passe. Je veux faire la course, j'ai besoin de l'adrénaline de la course. Nous avons fait des essais, mais la course est totalement différente. La course me manque, la compétition me manque".



Comment se passera votre retour dans un environnement de course après neuf mois d'absence ?

"Ce sera bien parce que je vais rencontrer des gens que je connais depuis longtemps, d'autres pilotes, d'autres concurrents. C'est comme une famille et cette partie de la vie vous manque".



Vous avez remporté la dernière course du FIA World Touring Car à Zolder en 2011 après y avoir également remporté une victoire en 2010. Cela signifie que vous comptez ainsi le meilleur palmarès sur ce circuit des pilotes engagés ce week-end, mais vous souvenez-vous de la piste et du défi qu'elle propose ?

"La piste constitue un défi, c'est sûr. Il semble étrange que j'aie gagné ma dernière course que j'ai disputé à Zolder, mais j'aime le défi que propose ce tracé, avec sa chicane, ses virages. La première partie du circuit est très excitante. Mais je dois me concentrer sur le fait que nous allons rouler sur une piste qui a été récemment refaite. Mais je vais me préparer en regardant les vidéos des courses précédentes".



Étant donné votre vaste expérience des courses, est-ce que regarder de vieilles vidéos vous aide vraiment ?

"Quand j'ai le temps et que ce n'est pas un circuit que nous utilisons chaque saison, j'aime bien revoir des vidéos, surtout à l'approche de la première course, le début de la saison, pour voir une stratégie qui a fonctionné dans le passé. Cela m'aide à préparer le week-end et à être prêt. On peut apprendre beaucoup du passé".



En plus d'une nouvelle piste pour ouvrir la saison de WTCR 2020, il y a un nouveau pneu de Goodyear auquel il faut s'adapter. Quelles sont vos impressions ?

"Le pneu est totalement différent de celui de Yokohama, beaucoup plus dur. En course, le pneu Goodyear est très bon. Le plus grand changement par rapport au passé est l'approche des qualifications car ce n'est pas facile. La fenêtre de "jus" du pneu ne sera pas aussi large que celle des Yokohama. Nous aurons des tours qui seront différents lors des qualifications et la capacité des pilotes à chauffer les pneus sera également la clé des qualifications. En course, les pneus seront très constants. Ils fonctionnent très bien par temps chaud et c'est plutôt une bonne chose".



Les résultats des qualifications Q1 déterminant la grille de départ de la course 1 cette saison, dans quelle mesure cela va-t-il changer la stratégie ?

"Cela représente également un grand changement, surtout pour les personnes qui se battent pour le championnat. Il n'est pas seulement important de passer en Q2, mais aussi de rester en tête [en Q1]. Cela signifie que vous devez utiliser plus de tours, plus de pneus, mais les pneus sont limités et le nombre de nouveaux pneus est plus faible que l'année dernière, donc ce sera un grand défi".



Quel est votre objectif pour 2020 ?

"Le début de la saison est toujours le même. Je suis là pour me battre pour le titre. C'est vrai que cela dépend de beaucoup de facteurs, certains que nous pouvons contrôler mais d'autres pas. L'objectif est là. Nous verrons nos performances par rapport aux autres constructeurs et aux autres pilotes. Ce sera difficile, probablement plus difficile que jamais car nous avons gagné les deux dernières saisons avec moi et Norbi et nous verrons comment se présente la [Balance de performance] pour nous. C'est important, mais je ne veux pas parler de la BoP parce que nous savons que c'est quelque chose qui échappe à notre contrôle. Parfois, nous ne sommes pas heureux, mais faisons la course et nous verrons".



Compte tenu de votre grande expérience au volant, avez-vous toujours la même passion, la même motivation à l'horizon 2020 ?

"Oui, surtout cette année avec les changements que l'on nous propose. Avec les pneus, c'est un grand changement et un grand défi, surtout pour des gens comme moi qui ont fait la course avec le Yokohama pendant très longtemps et maintenant c'est un grand changement. De plus, l'ECU a changé et les performances du moteur sont différentes de celles des saisons précédentes, surtout en ce qui concerne la distribution de la puissance. Mais j'ai une grande motivation, je veux être prêt et il sera intéressant d'adapter mon style de conduite à ces nouveaux outils".



Qui remportera le titre si vous ne le faites pas ?

"Comme pour les saisons précédentes, j'espère qu'un pilote Hyundai remportera le titre. Le niveau des pilotes est toujours très élevé. Honda était très proche l'année dernière et il y a deux ans aussi. Dès la première année, Lynk & Co a été très compétitif. Mais si je ne suis pas le vainqueur, j'espère qu'un autre pilote Hyundai pourra gagner et je peux aider, comme ce qui s'est passé l'année dernière avec Norbi, à atteindre notre objectif."



En plus de la course sur le Slovakia Ring, l'un de vos circuits préférés, vous avez la possibilité de courir chez vous pour la première fois en WTCR. Comment appréhendez-vous cette perspective ?

"C'est très agréable car j'ai cela m'a manqué de ne pas courir chez moi en Italie les deux dernières saisons car en WTCC, nous faisions parfois deux courses en une saison avec des courses à Monza et Imola. Je suis très heureux d'être de retour en Italie, mais j'espère que les fans pourront nous rejoindre sur la piste. C'est l'objectif principal et mon espoir car cela signifiera que le virus n'est pas très agressif et que nous pouvons vivre et courir comme par le passé. Adria est à environ trois heures de chez moi. J'ai participé au TCR Trophy Europe en 2017 sur la version courte de la piste. C'était notre troisième course sur la nouvelle i30 N TCR. Je n'avais pas droit à des points, mais j'ai gagné la deuxième course et j'ai terminé deuxième de la première, ce qui a été une course très réussie pour Hyundai et moi. J'espère que le tracé de la nouvelle piste sera agréable".