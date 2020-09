Comment avez-vous essayé de rester affûté depuis la super-finale de Sepang en décembre dernier ?

"J'ai fait quelques épreuves de longue distance sur la Nordschleife, les 24 heures de Daytona et quelques essais dans la Corvette. C'est sûr que c'est mieux que de ne pas piloter du tout, mais il est toujours préférable de faire quelques sorties en traction avant plutôt que de n'avoir roulé que sur des propulsions arrière".



Comment s'est passé le retour au volant de la Hyundai i30 N TCR ?

"J'ai testé la Hyundai à Budapest le mois dernier, c'était la première fois depuis décembre que je pilotais la voiture. Cela faisait un moment, mais il semblait que je savais encore comment conduire une voiture à traction avant et c'était bon de retrouver la voiture. Je peux seulement dire que ça m'a manqué. C'était évidemment agréable de travailler avec ma nouvelle équipe également. C'était vraiment nécessaire pour avoir un point de départ pour la saison, même si je me sens moins bien préparé que d'habitude parce que la pause a été longue".



Comment s'est passée votre première journée avec l'équipe Engstler ?

"C'était super sympa. C'est comme une équipe familiale, ce qui est d'ailleurs le cas. C'est un groupe de gens vraiment sympas avec une atmosphère vraiment détendue, mais ils connaissent bien la voiture. Nous avons fait des essais en même temps que le BRC et tout cela m'a semblé très familier et je ne pense pas qu'il me faudra nécessairement beaucoup de temps pour m'habituer à l'équipe. C'est une façon de travailler très similaire à celle de l'équipe BRC. C'est la même voiture, avec les mêmes personnes et Luca [Engstler] que je connais depuis l'année dernière, ce sera donc facile de s'adapter".



Etes-vous prêt pour le début de la nouvelle saison ?

"Je me sens un peu moins prêt que d'habitude pour être honnête. Il y a toujours quelques petites choses qui vous rendent plus rapide, mais je ne pense pas que nous soyons encore au top car nous devons encore revenir au rythme du WTCR. Dans les GT, vous ne faites pas la moitié du travail de préparation que nous faisons pendant un week-end de WTCR. Des essais libres aux qualifications et à la course, la voiture est totalement différente. C'est quelque chose que je dois reprendre, mais je suis sûr que nousferons ça bien".



Vous avez été très rapide l'année dernière, mais vous n'avez pas réussi à monter sur le podium. Est-ce que cela joue sur votre esprit et avez-vous le sentiment d'avoir quelque chose à prouver ?

"J'aimerais vraiment accrocher ce podium. J'ai déjà voulu le faire l'année dernière, j'ai été proche à plusieurs reprises, mais cela ne s'est pas toujours fait. Un podium est l'objectif pour cette saison mais je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver. J'aimerais juste vraiment, vraiment beaucoup signer un podium".



Mais étant donné votre ambition et vos capacités, vous pouvez sûrement viser plus haut qu'un podium - c'est la plus haute marche que vous recherchez, n'est-ce pas ?

"J'espère que oui. Dans le passé, en WTCC, nous avons obtenu de bons résultats. Dans la Volvo, nous avons fait une bonne campagne pour le titre, mais la saison dernière, ce n'était pas le cas. J'espère que cette année sera différente. Nous devons juste rester un peu plus loin des problèmes et nous concentrer sur le championnat dès le début".



Le fait que vous ayez une année d'expérience dans le WTCR vous aide-t-il ?

"Malheureusement, pas vraiment. Cette pause a été si importante et je me sens moins bien préparé qu'avant. Mais cela ne change rien au fait que je vais tout donner. J'ai eu de très bonnes courses positives à Zolder dans le passé, alors que je ne connaissais pas du tout le Salzburgring, ce sera donc un changement positif en fait".



Comment voyez-vous les courses de Zolder ?

"Ce sera génial. C'est une petite piste et tout sera condensé. Le premier secteur est très rapide, mais le deuxième et le dernier secteur sont très lents. Il y a quelques chicanes avec un grosse bordure et je m'attends à beaucoup d'action. Il y a de très belles opportunités de dépassement, donc je dirais que c'est le meilleur des deux mondes, un peu de grande vitesse dans le premier secteur, puis des chicanes vraiment cool et des trottoirs à escalader dans le suivant. Ce sera une très belle piste pour nous".



Que savez-vous des autres nouveaux circuits, Aragon et Adria ?

"Je n'ai pas testé la Hyundai à Aragón l'année dernière, mais mes coéquipiers l'ont fait. J'étais ailleurs sur une course à ce moment-là, mais Aragón, je connais bien grâce aux World Series by Renault. Le seul que je ne connaisse pas est Adria, mais la piste changera d'ici à ce que nous arrivions là-bas".



Vous aviez un coéquipier très expérimenté l'année dernière avec Augusto Farfus, mais Luca Engstler est un vrai débutant. Cela vous inquiète-t-il ?

"Je plaisantais avec Luca à ce sujet la semaine dernière car les gens le considèrent comme un rookie mais il n'y a guère de pilote qui ait fait plus de tours dans une Hyundai i30 N que lui. Ce n'est pas comme s'il était inexpérimenté, peut-être à ce niveau car c'est sa première saison complète en WTCR, mais je suis sûr que nous travaillerons bien ensemble avec Gabriele [Tarquini] et Norbi [Michelisz] dans l'autre équipe Hyundai. D'après ce que j'ai vu de Luca, je n'ai aucune inquiétude. Il est très mature pour son âge et très rapide. Il en sait beaucoup sur la voiture, sur les réglages. J'ai presque l'impression qu'il a quelque chose à m'apprendre".



Mais c'est le fils du patron de l'équipe, alors que se passera-t-il si vous le virez accidentellement ? !

"Je ne pense pas qu'en tant que coéquipiers, nous ferons ça ! Mais c'est évidemment une dynamique un peu différente. Mais je sais que Franz [Engstler], son équipe et Luca seront suffisamment professionnels pour garder ces choses séparées, la famille et le côté professionnel de la course. Je ne vois aucun problème dans ce contexte".



Cette saison, il y aura deux équipes Hyundai distinctement séparées. Quelle sera la rivalité entre les deux structure ?

"Je connais le BRC et je sais qu'ils veulent gagner et qu'ils veulent être meilleurs que nous, et c'est la même chose dans l'autre sens. C'est la course et nous voulons toujours nous battre. C'est sûr qu'il y aura un peu de rivalité, mais c'est en fait une chose saine parce que cela va nous pousser tous les deux à bien faire et à être meilleurs, donc je ne vois pas non plus de problème."



Que pensez-vous du calendrier condensé, cela vous rend-il enthousiaste ou inquiet ?

"Cela dépend. Parfois, vous commencez la saison et vous vous trouvez dans la bonne fenêtre avec la bonne configuration parce que vous êtes dans la zone qui obtient de bons résultats et vous souhaitez que toute la saison se dispute en une semaine. Mais si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez et que vous devez travailler davantage sur la voiture pour comprendre comment les choses se passent, cela peut être un réel danger car vous voulez alors avoir plus de temps pour comprendre ce qui se passe. J'espère que nous serons dans le premier scénario".