Vous avez été l'un des premiers pilotes à reprendre la course après que les restrictions de fermeture aient été assouplies lorsque vous avez participé aux 24 heures de Portimão en juin dernier. Comment cela s'est-il passé ?

"Ça s'est très bien passé parce que nous avons terminé sur le podium. Mais c'était simplement agréable d'être de retour dans une voiture de course et aussi dans la voiture de course sur laquelle on disputera la saison. Je pilote tout ce qui a quatre roues mais l'accent était mis sur l'Audi Comtoyou et c'était important. J'ai dû me dépêcher, mais nous l'avons aussi utilisée comme un test pour l'équipe et la voiture. C'est toujours bien d'avoir une course longue distance dans ce cas et c'était bien d'avoir ma voiture dans la livrée que j'utiliserai en WTCR. Il n'y avait pas de course à l'époque, c'était donc bien d'avoir déjà ma voiture en action. Cela a très bien fonctionné car c'était la première course internationale et sur une belle piste avec une bonne compétition entre les pilotes Nicolas Baert et mon nouveau coéquipier Nathanaël Berthon. C'était une bonne ambiance, et une expérience idéale pour commencer à se comprendre, qui plus est sur la voiture que nous piloterons cette année".



A quelle position avez-vous terminé ?

"Nous avons terminé deuxième. Nous avons eu un petit problème, un support sur le répartiteur s'est cassé et c'est pourquoi nous avons perdu 80 minutes dans le stand. C'est dommage, mais sinon nous étions en compétition pour la première place car la première heure, nous étions en tête de la course. Mais nous avons tout de même fini sur le podium, nous avons ramené le trophée à la maison, ce qui était une bonne sensation et une belle récompense. C'était étrange de courir à nouveau, mais j'étais heureux que nous puissions le faire, même si le voyage était une expérience intense, avec beaucoup de gens nerveux. J'ai eu beaucoup de pilotes de course jaloux qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp ! J'étais heureux et je me sentais comme un enfant qui se promène dans un magasin de bonbons".



Après avoir piloté la CUPRA TCR en WTCR en 2019, vous passez à l'Audi RS 3 LMS pour 2020. La transition s'est-elle faite en douceur ?

"Nous avions fait un shakedown à Spa-Francorchamps avec ma propre voiture [avant Portimão] et je m'attendais à ce qu'elle soit plus semblable à la CUPRA, mais, en toute logique, elle était différente. La base de la voiture est bien sûr la même que celle de l'année dernière, mais en raison de la répartition du poids et de l'aérodynamisme, l'Audi est différente. Mais je me suis habitué à la voiture assez facilement et je devrais être prêt pour la nouvelle saison et pour être plus haut sur la grille que l'année dernière".



Vous avez eu l'occasion de tester les nouveaux pneus Goodyear. Quelles ont été vos premières impressions ?

"J'ai roulé avec les Goodyear en Espagne lorsque nous avons fait le premier test avant le confinement. J'aime beaucoup ce pneu. Il était constant et j'avais un bon feeling avec. Mon style de pilotage est basé sur la vitesse d'entrée en virage et je me sentais très bien avec ce pneu".



En plus d'une nouvelle voiture, vous avez un nouveau coéquipier en la personne de Nathanaël Berthon. Comment se passe la relation entre vous ?

"Je connaissais un peu Nathanaël en tant qu'adversaire, mais la course de Portimão était la première fois que nous roulions ensemble et c'était bien de commencer la saison non pas directement en pleine compétition mais d'avoir la chance, comment dire, de se renifler, de sentir un peu qui est qui et pourquoi. Quand il pilotait en WTCR il y a deux ans, j'avais déjà eu des contacts avec lui, mais nous nous sentons comme des coéquipiers maintenant, aussi du fait qu'il a également adopté ma livrée jaune caractéristique, et c'est une bonne chose, je pense, d'avoir les deux voitures visuellement similaires. Je sais que nous pouvons travailler ensemble et la course de longue distance a été un élément important parce qu'il faut travailler ensemble sur ce genre de format. En WTCR, on est seul, donc on est un peu plus égoïste, donc c'est bien de commencer la relation comme nous l'avons fait".



Quelle est l'importance d'une nouvelle saison avec Comtoyou en termes de continuité ?

"Il est important de courir avec la même équipe pendant plus longtemps. L'année dernière, Comtoyou et moi avons constitué un bon partenariat. La coopération a été agréable pour les deux parties et maintenant nous sommes passés chez Audi et l'équipe a de l'expérience avec cette marque".



Quelle est l'histoire derrière votre changement de numéro pour cette saison car, ayant couru avec le numéro 50 en 2019 pour marquer les célébrations du demi-siècle de votre partenaire DHL, vous utiliserez le 31 en 2020 ?

"Je me suis concerté avec quelques personnes pour analyser mon histoire en course. Si l'on prend en compte les séries qui ont précédé l'actuel WTCR [ETCC, WTCC], ma course avec la BMW de Carly Motors à Estoril et les courses européennes du TCR, cela fait 413 courses. Il n'y a personne d'autre qui ait couru dans ce championnat depuis si longtemps. Si l'on ajoute à cela mes autres courses de voitures de tourisme, comme celles avec la Citroën AX, la BMW du championnat néerlandais de voitures de tourisme et bien d'autres encore, le total est de 484 courses. Avec 16 courses WTCR prévues pour la saison à venir, plus quelques autres courses, mon total dépassera les 500 courses de voitures de tourisme cette année. Un exploit unique que nous célébrerons en conséquence".