En force à domicile : Six débutants sur la liste de départ du WTCR à Macao

Six pilotes wildcards de Macao auront l'opportunité d'être dans la lumière lorsqu'ils disputeront les deux dernières manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté by OSCARO 2018 dans la Région Administrative Spéciale de la République Populaire de Chine du 15 au 18 novembre.

André Couto, vainqueur du Grand Prix de Macao en 2000 et ancien pilote de WTCC a été nommé par le promoteur de TCR China - à l'invitation du promoteur du WTCR, Eurosport Events - pour cette épreuve en ville en tant que représentant de l'équipe aux multiples titres, MacPro Racing Team.



Filipe de Souza, Lo Kai Fung, Lam Kam San, Kevin Wing Kin TseetRui Valenteont fait partie des nombreux pilotes à avoir postuler auprès de la fédération de Macao, l'AAMC, pour participer aux trois courses du WTCR OSCARO, qui composent la légendaire Suncity Group Macau Guia Race. À la suite d’un processus d’évaluation rigoureux, ils ont été sélectionnés et leur inscription sur la liste d’entrée, avec Couto, a été approuvée par la FIA.



De Souza et Lam piloteront une Audi RS 3 LMS du Champ Motorsport. Lo - qui pilotera sous le nom de Billy Lo - pilotera l'une de ces mêmes machines allemandes du TSRT Zuver Team, tandis que Valente s'alignera sur une Volkswagen Golf GTI TCR duPCT-IXO Models Racing Team. Couto est engagé par l'équipe MacPro Racing dans une Honda Civic Type R TCR. Teamwork Motorsport alignera Tse dans une Audi RS 3 LMS.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, a déclaré: «Bien que nous ayons toujours réussi à accueillir un ou deux pilotes de Macao durant l'ère TC1, le coût et la rareté des anciennes voitures du WTCC ne facilitaient pas l'intégration des pilotes locaux aux courses de Macao. Compte tenu du nombre de voitures TCR circulant en Asie, le scénario est maintenant très différent. Nous avons reçu environ 20 demandes de la part de pilotes locaux, mais nous ne pouvions évidemment pas répondre à tous. En plus de compter pour la Guia Race, la WTCR Race of Macau est l’événement décisif de la saison 2018 avec des titres prestigieux de la FIA à gagner. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec la FIA, la fédération de Macao et le promoteur du TCR China pour veiller à ce que les pilotes ayant reçu le statut de wildcard soient prêts pour la compétition de haut niveau à laquelle ils seront confrontés, et soient en mesure de se qualifier dans les limites des 105%. Avec 31 voitures sur la grille, la finale de Macao s'annonce comme un grand spectacle avec de l'action diffusée en direct à la télévision dans le monde entier. "



Le lieu de la dernière manche de la première édition du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, le Circuito da Guia, est un défi à part entière. Mêlant des épingles étroites, de longues lignes droites et des virages rapides, le tracé de 6,120 kilomètres contient également une pléthore de changements de dénivelé. Le pilote WTCR, Tom Coronel, décrit Macao comme «la piste la plus cool de la planète». Rob Huff, neuf fois vainqueur de la Guia Race, qualifie cette course de «magique», tandis qu'Esteban Guerrieri affirme qu’il s’agit du «tour le plus intense» en course.

