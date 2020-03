En quête de nouveaux lauriers en WTCR

La confirmation que Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini poursuivront leur partenariat avec Hyundai pour une troisième saison prolonge une collaboration qui a permis à l'équipe italienne BRC Racing Team de remporter 13 victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup et de récolter 1146 points dans la série.

"Je travaille vraiment bien avec l'équipe BRC et avec Gabriele comme coéquipier", a déclaré Michelisz, 35 ans. "Cela se voit dans les résultats que nous avons obtenus au cours des deux dernières saisons. Bien sûr, 2020 sera un nouveau défi. Il y a de nouveaux circuits et de nouveaux pneus [Goodyear] pour tout le monde sur la grille. Je suis sûr que les autres pilotes travaillent dur pour être prêts pour la saison, mais nous poussons aussi en vue du début de l'année. Je sais que je suis le champion en titre, mais je sais que nous pouvons être plus rapides en 2020".



Après avoir sacrifié sa propre défense du titre pour aider Michelisz à remporter le titre WTCR en 2019, Tarquini est de retour pour ce qui devrait être sa 15e saison complète dans les courses de voitures de tourisme de la FIA.



"Norbi et moi avons été très rapides ces deux dernières années, et le succès que nous avons eu le prouve", a déclaré Tarquini, 58 ans, ancien pilote de Formule 1. "Pour moi, personnellement, l'objectif est d'être à nouveau régulièrement en lice pour des victoires et de me battre pour la couronne à la fin de l'année. Mais nous devons également viser le classement par équipes. Nous avons terminé deuxièmes ces deux dernières années, alors ce serait bien de terminer l'année 2020 avec les deux titres pour le BRC pour la première fois".

