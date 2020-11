TROISIÈME POSITION : JEAN-KARL VERNAY (FRA) 146 POINTS

TEAM MULSANNE ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE TCR BY ROMEO FERRARIS



Lorsque vous regardez le classement, pensez-vous que vous pouvez encore remporter le titre ?

"Ce n'est pas comme si nous n'avions aucune chance de gagner, mais je n'ai aucune attente pour le titre. Nous pourrions avoir de meilleures chances sans les pénalités que nous avons prises. Les gens sont assez surpris du travail que nous avons accompli grâce à nos ressources et je suis certain que je ferai de mon mieux et que je montrerai 100 % de notre potentiel. Ce fut un bon défi pour moi et je l'ai pris très au sérieux, en déployant tant d'efforts et nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli".



Parmi les trois premiers prétendants au titre, vous étiez le plus compétitif lors de la WTCR Race of Spain. Cela doit vous donner beaucoup de confiance pour la suite de la saison ?

"Le nouveau tracé va changer un peu l'ordre des choses, et la Honda sera beaucoup plus rapide, aussi ses 30 kilos en moins. La Hyundai sera à nouveau compétitive, la course sera donc beaucoup plus serrée. Yann [Ehrlacher] n'a pas eu de chance, mais sinon il aurait déjà pu être champion si l'on considère le rythme de Santiago [Urrutia], qui était assez incroyable. Ce sera super serré et nous devrons être très intelligents et très performants pendant les courses. Beaucoup de choses vont se passer avec beaucoup de hauts et de bas".



Vous avez évoqué les points perdus suite à des pénalités et leur impact sur vos chances de titre, mais quel sera d'après vous le niveau du dernier week-end de course de la saison ?

"La lutte pour le podium final sera incroyablement serrée et je suis plus concentré sur ça que sur le titre pour être honnête car les autres ont trop d'avance et ce ne sera donc pas possible. Yann a fait un très bon travail, en menant le championnat depuis le début. Ce sera juste incroyable si nous pouvons finir sur le podium avec une si petite équipe, ce sera déjà une bonne histoire et c'est vraiment l'objectif. Les performances seront beaucoup plus serrées et tout le monde aura moins de poids et je suis très excité de la bataille qui s'annonce. J'espère que le meilleur pilote remportera le titre, c'est un combat loyal et nous offrirons un bon show pour la télévision".



