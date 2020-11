LEADER DU CHAMPIONNAT : YANN EHRLACHER (FRA) 189 POINTS

CYAN RACING LYNK & CO, LYNK & CO 03 TCR



Une avance de 26 points avant le week-end décisif de la saison, est-ce suffisant ?

"C'est mieux qu'un déficit de 26 points, c'est sûr, mais ce n'est toujours pas suffisant car il reste 85 points à prendre. Bien sûr, j'aurais aimé avoir quelques points de plus à l'issue de l'avant-dernier meeting, mais avec le changement de moteur et le problème de turbo que nous avons rencontré, c'était un peu difficile. Mais nous avons quand même obtenu quelques points, même si ce ne sera pas facile la semaine prochaine. C'est une petite marge, une marge d'une course disons, mais nous aurons un week-end où il sera difficile de la conserver".



Que craignez-vous le plus, ou qui craignez-vous le plus, à l'approche de la fin de la saison ?

"Vernay et Guerrieri sont les principaux rivaux pour moi en ce moment mais l'objectif principal sera d'être dans le top 10 en qualification, c'est l'objectif. Si nous atteignons cet objectif, c'est déjà un bon pas vers le titre car nous serons là pour gérer et nous serons là pour marquer de bons points. Nous avons montré un bon rythme dans les courses le week-end dernier. La partie la plus dangereuse sera la qualification".



Êtes-vous sûr d'avoir la voiture à battre pour la WTCR Race of Aragón ?

"Nous avons montré que la voiture était rapide à Aragon, mais nous n'avons évidemment pas réussi à tout rassembler. La prochaine fois, la Honda sera beaucoup plus performante car elle embarquera 30 kilos de moins, mais nous devrions être compétitifs face à elle et pouvoir nous battre. Je suis convaincu que nous pouvons atteindre la Q2 et le top 10, nous verrons bien".



Parvenez-vous à réaliser ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent cette année ?

"Quel que soit le résultat à la fin, je serai content de ma saison. Nous avons gagné trois courses et montré un bon rythme tout au long de la saison. Mais quand on obtient quelque chose, on en veut plus. Quand vous prenez l'avantage depuis les premières qualifications jusqu'à maintenant, ce que vous le voulez vraiment. Je suis heureux d'être en tête du classement mais avec tout ce travail que nous avons fait, je veux le titre. Il y a un peu de pression, mais j'essaie de l'ignorer".



Quel rôle vos coéquipiers joueront-ils lors de cette finale ?

"Ils m'aideront comme ils le font depuis le milieu de la saison, depuis qu'ils ont commencé à travailler pour moi et l'équipe Cyan, disons. Leur rôle est très important et je suis vraiment reconnaissant envers ces trois gars, ce sont des pilotes de gros calibre et ils m'aident beaucoup. Bien sûr, je leur dois beaucoup d'être en tête du championnat et je suis vraiment heureux de les avoir à mes côtés, et beaucoup plus confiant quand j'aborde un week-end parce que, quelle que soit la position dans laquelle je suis, je sais qu'ils sont là pour prendre des points aux autres et m'aider à atteindre le haut du peloton".