La Honda Civic Type R TCR, développée et construite par JAS Motorsport, et qui a gagné sur trois continents différents, a maintenant remporté 250 courses.



Et Mads Fischer, le chef de projet TCR à JAS Motorsport, a déjà fixé le prochain objectif pour la voiture, avec un nouveau chiffre dans le viseur.



"Atteindre un chiffre aussi élevé que 250 victoires est un exploit incroyable et certainement quelque chose que nous n'aurions pas pu imaginer lorsque nous travaillions sur la conception de la première Honda Civic Type R TCR en 2014", a déclaré Fischer.



"Cet accomplissement reflète le dévouement et le sens de l'innovation de l'équipe de JAS Motorsport et pour cela, je remercie chaque personne qui a joué un rôle dans cette histoire, et je félicite toutes les équipes clientes et leurs pilotes qui nous ont aidés à atteindre cette étape importante. Bien entendu, nous visons maintenant 300 victoires et espérons ajouter de nombreux autres championnats à partir du week-end prochain".



Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Attila Tassi sont les pilotes chargés de compléter le palmarès de la Honda Civic Type R TCR lors de la course WTCR Race of Slovakia les 10 et 11 octobre. À ce jour, 14 victoires en WTCR ont été remportées par les pilotes de la Honda Civic Type R TCR.