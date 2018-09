Encore des progrès en WTCR pour Ma

Ma Qing Hua continue de faire des progrès en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, même si le pilote chinois a été privé dans les derniers instants de la pole position DHL en raison d'un problème technique sur sa voiture.

La Honda Civic Type R TCR du pilote de Shanghai a été frappée par un problème de barre anti-roulis, ce qui l'a contraint à ralentir le rythme, alors que le trafic dans son tour rapide lors de Q2 lui faisait perdre encore davantage de temps.



"La 12e place est bien meilleure que le résultat d'hier, mais ce n'était pas parfait", a déclaré le pilote chinois du Boutsen Ginion Racing. «J'ai eu un problème dès le début des qualifications avec ma barre anti-roulis, cela m'a coûté du temps. Ensuite, lors de mon tour le plus rapide en Q2, j'ai eu du trafic. Je pense que le vrai rythme aujourd’hui se situe quelque part à 0,4 seconde de la pole, ce qui nous aurait permis de nous qualifier pour Q3 si nous avions réussi à tout mettre dans l'ordre".



«L’équipe a fait du bon travail avec Honda pour que l'on soit performants. Nous allons réparer la voiture et je suis sûr que si tout le monde roule proprement au départ, je peux être plus rapide que les voitures juste devant moi. Je souhaite marquer des points et voir quel résultat je suis capable d'aller chercher. ”

