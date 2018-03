Encore plus de WTCR en Pologne grâce à l’accord avec Motowizja

La couverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sera retransmise à plus de quatre millions de foyers en Pologne, en plus de la couverture déjà existante de Eurosport network, grâce à un accord entre Motowizja et le promoteur du WTCR, Eurosport Events.

Avec une diffusion 24H/24 et un potentiel de 12 millions de téléspectateurs, Motowizja est dédiée à tout ce qui touche la mécanique et le sport mécanique. La chaîne propose plus de 10 production 100% polonaise et une trentaine de formats européen et américain.



Le sport mécanique joue un rôle vital chez Motowizja, avec des spectateurs ayant la possibilité de suivre des séries nationales comme le Championnat de Pologne des rallyes, ainsi que des retransmissions en direct d'un grand nombre de séries internationales dont la ABB FIA Formule E, la Monster Energy NASCAR Cup Series et le Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC, qui inclut le rallye de Pologne à son calendrier en septembre.



François Ribeiro, le Directeur de Eurosport Events, promoteur du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a déclaré : "En tant que promoteur de l'ERC, nous avons apprécié de suivre le héros local polonais Kajetan Kajetanowicz devenir Champion d'Europe pour la troisième fois consécutive. Nous espérons qu'un pilote polonais courre un jour au niveau ultime du supertourisme, et la couverture TV du WTCR fait partie de ce processus. Le sport automobile est très populaire en Pologne, qui représente un marché important. Avec une grille bien remplie constituée de champions de niveau mondial et national, nous espérons que les fans pourront bénéficier de leur dose d'action en WTCR au cours de cette saison."



Krsysztof Mikulski, Directeur du Motowizja Sp. Z o.o., a indiqué : "Nous sommes tellement heureux de montrer le FIA WTCR sur notre chaîne. En tant que chaine dédié à la mécanique, nous pensons qu'il n'y a rien de mieux que de super voitures pilotées par de super pilotes."