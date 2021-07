Franz Engstler, ancien pilote de supertourisme et à la fois père et patron d'écurie du jeune Luca Engstler, indique que son fils n'est pas à blâmer pour un week-end contrarié en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Engstler Jr est monté sur le podium du WTCR lors de la course 2 en Allemagne au début du mois, mais il a quitté la WTCR Race of Portugal avec seulement une 12e place après un abandon dans la course 2.



Pour ajouter à sa frustration, Jean-Karl Vernay, le coéquipier d'Engstler sur une Hyundai Elantra N TCR, a conservé sa veste bleue Goodyear #FollowTheLeader après avoir terminé la Course 2 au Circuito do Estoril en deuxième position.



"Nous sommes bien sûr ravis que Jean-Karl soit monté sur un nouveau podium en WTCR, mais Luca a connu un meeting difficile sans que ce soit de sa faute", a déclaré Franz Engstler, directeur de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Nos résultats au Portugal avaient le potentiel pour être bien plus qu'ils ne l'ont été. La Hyundai Elantra N TCR a démontré une fois de plus qu'elle avait le rythme pour se battre en tête, mais des incidents dans les deux courses nous ont empêchés de le réaliser. Nous avons encore du travail à faire pour être réguliers tout au long du week-end. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir dans la saison, mais nous devons nous assurer de prendre des points à chaque occasion."



"Mon week-end au Portugal ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu", a déclaré de son côté Engstler Jr. "Je n'ai pas eu de véritable tour lancé avant les qualifications, ce qui était très difficile sur un circuit où je n'avais jamais couru auparavant, mais nous avons réussi à nous qualifier en 11ème position".



"Les courses ont été très animées, avec de nombreux accidents. Dans la Course 1, je sentais que j'avais le rythme pour être sur le podium si je n'avais pas été pris dans les incidents du premier tour, et malheureusement après un excellent départ dans la Course 2, nous avons dû abandonner la voiture avec une crevaison [causée par les dommages de la première course]."

