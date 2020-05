Engstler s’affûte pour le WTCR 2020

-

Luca Engstler ne laisse rien au hasard dans ses préparatifs pour sa première saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le pilote de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team a clairement fait des heures supplémentaires afin de se maintenir en forme et de manger les bons aliments pendant le confinement à son domicile de Wiggensbach, dans le sud de l'Allemagne, à en juger par ses réponses aux questions de la série Home Shakedown de Hyundai Motorsport.



Voici ce que cette étoile montante de 20 ans a eu à dire.



Tout d'abord, Luca, où êtes-vous ?

"Comme nous ne faisons pas de course en ce moment, je suis à la maison avec mes parents. Ma mère en est très heureuse, car la dernière fois que je suis resté aussi longtemps à la maison et que je n'ai pas passé tout mon temps sur des pistes de karting et des circuits de course, j'avais probablement 11 ou 12 ans. J'aime vraiment passer du temps avec ma famille et mes amis".



Comment vous occupez-vous ?

"Je fais beaucoup de sport pour rester en bonne santé, et pour en apprendre plus sur mon corps. Je lis beaucoup et je regarde des vidéos pour comprendre comment améliorer ma condition physique et ma mentalité, en essayant de bien manger et de rester en forme. Je pense que nous pourrions avoir une saison WTCR très courte et intense, donc je pense qu'il est vraiment important de se concentrer sur les courses. Nous vivons très près des Alpes, donc c'est facile pour moi de m'entraîner ici".



Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont vous avez gardé la forme ?

"Pour moi, c'est assez bien parce que nous avons la possibilité de rencontrer une personne d'un autre foyer. Maintenant, je peux rencontrer un partenaire d'entraînement ou mon kiné et nous pouvons aller à la montagne en vélo ou en randonnée. J'ai vraiment essayé de faire tous les sports que nous sommes autorisés à pratiquer en vertu des restrictions, juste pour voir si je commence à aimer différents types d'exercices. Normalement, je ne serais pas très souvent à vélo, mais j'aime beaucoup faire des randonnées maintenant, tout en faisant attention, bien sûr, à ne pas me blesser".



Comment vivez-vous la pause prolongée de la course ?

"Les deux dernières années ont été très intensives pour moi. J'ai fait beaucoup de championnats en même temps - trois en une saison - pour avoir la chance de montrer que j'étais prêt pour le WTCR. Pour cela, nous avons dû travailler très dur. En 2019, ma saison a commencé la deuxième semaine de janvier et s'est terminée peu avant Noël. Maintenant, je prends plaisir à en apprendre un peu plus sur moi-même, sur ce qui est bon pour moi, sur la quantité de sommeil dont j'ai besoin. La première semaine, j'ai essayé de me détendre un peu et de faire des choses que je n'ai jamais pu faire, comme dormir tard, parce que je me mettais la pression pour la prochaine course. C'était assez cool, mais j'ai vite compris que ce n'était pas la façon dont je voulais vivre ma vie, alors j'ai commencé avec une feuille de papier vierge et je me suis fait une routine. Je pense qu'il est important de s'en tenir à son plan en tant qu'athlète, même si ce n'est pas facile par les temps qui courent. Je me lève tôt, j'essaie de faire quatre ou cinq séances d'entraînement, juste pour rester un peu affûté, parce que quand on recommence, je pense qu'il sera difficile de se remettre en marche".



Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez appris ?

"Je veux essayer de cuisiner pour moi-même lors des courses cette saison. Je pense voyager avec une caravane pour pouvoir préparer ma propre nourriture. Il est également important pour moi d'être en forme, car si nous avons un mauvais week-end, nous n'aurons peut-être pas deux semaines de congé pour nous remettre sur les rails. J'essaie d'être prêt et de faire tout ce que je peux. Je suis allé à vélo à Salzbourg pour essayer d'apprendre la piste, car je n'y avais jamais couru auparavant".



Pourquoi la cuisine est-elle devenue un centre d'intérêt pour vous ?

"J'ai toujours essayé de manger sainement, mais je ne me concentrais pas trop dessus avant. Quand je passe un mauvais week-end, je fais toujours une liste de ce que je dois changer et j'analyse ce que je peux faire de mieux. Dans les semaines qui précèdent, je mange toujours bien, et puis le week-end, vous avez un choix limité sur les pistes de course et c'est plus difficile - par exemple, vous n'avez pas les ingrédients pour un bol d'açaï au petit déjeuner ! Je sais que c'est un facteur clé pour réussir, mais pour moi, j'avais aussi d'autres choses à faire d'abord sur la piste, comme gagner des courses, pour faire mes preuves pour une place dans le WTCR. Maintenant, j'ai un peu plus de temps pour me concentrer sur d'autres domaines que je peux améliorer".



Avez-vous gardé le contact avec l'équipe ?

"C'est l'avantage d'être à la maison avec mes parents ; je suis littéralement en face de l'atelier Engstler Motorsport ! Je me réveille et je peux aller parler à mon ingénieur ou mon chef mécanicien, les aider à préparer les voitures pour le TCR Allemagne et leur montrer que nous nous battons ensemble. Je fais un tour de moto presque tous les soirs avec mon chef mécanicien. Mon ingénieur et moi travaillons pour être aussi prêts que possible pour la première course, et même si nous sommes en stand by pour l'instant, tout le monde est impatient de participer au WTCR cette saison. Nous allons nous battre contre les meilleures équipes et les meilleurs pilotes du monde entier ; nous avons travaillé si dur pour cela, et maintenant nous pouvons dire que nous nous battons dans une coupe du monde".



Vous semblez bien préparé pour votre première saison à plein temps au sein du WTCR ; comment vous sentirez-vous lorsque ce moment viendra ?

"J'ai un grand sourire en y pensant, parce que je n'arrive pas encore à croire que je suis là. Cela m'a montré que si vous avez un objectif et que vous travaillez dur pour l'atteindre, cela paie. Nous avons eu des moments difficiles et nous avons fait beaucoup de sacrifices en cours de route. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux aussi montrer que je travaille jour et nuit. J'ai même dit à Andrea [Adamo, patron de Hyundai Motorsport] que s'il avait besoin de quoi que ce soit - même s'il s'agit simplement de conduire la voiture de l'atelier à la remorque - il devait m'appeler et je serais là. La course est ma vie et je ferai tout pour elle, et je me concentre maintenant sur la première séance d'essais libres".



#RaceAgainstCovid

#RaceAtHome

