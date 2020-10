Girolami a été convaincu par Esteban Guerrieri, son équipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, de participer à l'épreuve de ce week-end, Guerrieri étant lui-même au départ en tant que wildcard pour cette deuxième manche du championnat en ligne du WTCR soutenue par la plateforme RaceRoom Racing Experience.



Girolami et Guerrieri, qui se sont tous les deux imposés cette saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup au volant d'une Honda, sont des simracers accomplis et participeront à la compétition depuis leurs domiciles respectifs à Barcelone.



Les trois courses du serveur 1 du Slovakia Ring seront diffusées en direct à partir de 19h00 CET, avec des commentaires en anglais et en allemand. Voici comment suivre les courses :



Facebook (EN):https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup



YouTube (EN):https://www.youtube.com/watch?v=9LxqH0y3PWU



YouTube (DE):https://www.youtube.com/watch?v=-Mb2C2q_siU



Twitch (EN):https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience